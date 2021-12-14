男友說好會準時「塞車遲到10分鐘」　她氣炸喊分手：寧願搭計程車

▲原PO提出分手，男友竟立刻說好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

與友人相約碰面，最怕對方沒有時間觀念，這名女網友表示，男友說好會準時到達火車站載她，因為她不喜歡等待，過程中也不斷確認男友會「準時」，也表示如果來不及可以自己搭計程車就好，結果男友因為路上塞車，晚了10分鐘才到，她一整路擺臭臉，鬧脾氣提出分手，怎料男友竟答應了。

女網友在Dcard上發文，和好友到外縣市遊玩，回程時男友主動說要載她回家，不過她不想勉強男友，也擔心男友會來不及到火車站，可以自己搭計程車就好，「我本人超討厭等待，所以我有問他會不會準時」，男友保證一定會準時，結果她下火車時，整整等了10分鐘男友才到。

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上車後男友立刻道歉，表示路上很塞，她臉臭憤怒地說「以後沒有辦法承諾我的事就不要答應我，我有說我不能搭計程車一定要你載嗎？」知道男友好心要載她，但如果不能準時的話，寧願搭計程車，回程路上兩人都沒說話。

▲男友說好會準時，結果卻遲到10分鐘。（圖／翻攝自Dcard）

到家後，男友一句話都沒說就要走了，讓原PO更生氣，說好會準時卻遲到，想要男友安慰她、哄她，結果都沒有，「只是道歉，丟下一句路很塞就沒了，接著我就跟他說，這樣的行為讓我很失望，也會想分手」，豈料男友竟然回說「那就分手吧！」讓她超錯愕，只是希望男友準時，如果做不到就不要答應，「這件事有那麼嚴重嗎？」

貼文一出，網友們認為原PO小題大做，「才10分鐘沒有什麼好生氣的，塞車也是意外的事呀」、「他應該也是覺得只等十分鐘有那麼嚴重嗎？還特地去載妳，上班打卡也有十分鐘的緩衝啊」、「你各位男生想貼心載人，千萬先學會通靈知道會塞車」、「塞車又不是他的錯，跟你道歉已經很給你臉了吧」。

事後，原PO強調，「我真的沒有要不體貼他來載我，也不是公主亂生氣」，只是希望男友評估狀況再來載，而且事情發生後，男友沒有哄她，讓她自己生悶氣，「10分鐘當然不會生氣，這只是個起火點，重點是他完全沒有要處理這件事」。