OL搭公車「一陣嘔吐雨灌頂」　情侶檔道歉秒閃！網爆氣：快報警

▲原po貼出照片，示意自己坐的位置。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日搭車上班途中，後方突然傳出一陣嘔吐聲，緊接著她就慘遭嘔吐物灌頂，雖然當下「肇事者」女友和本尊先後有道歉，但完全沒幫忙善後就火速下車，讓她錯愕不已。

女網友昨在Dcard娓娓道來，當天她坐後面座位區第一排，結果突然傳來爆裂嘔吐聲，接著嘔吐物就像雨一般，從她的頭頂淋下，「我當下尖叫的很大聲，腦袋裡一片空白，只想到等下還要上班，不知道怎麼辦？」

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她清楚記得，吐的人是坐她斜後方的男生，而坐他旁邊的應該是女友，事發後雖然兩度向她道歉，但很快地下車閃人，「我還沒反應過來，他們就這樣放我一個人在車上愣住，連張衛生紙都沒有遞給我。」

幸好，同車女乘客伸出援手，還幫她擦拭頭頂，司機大哥則清理現場，「就這樣一路愣去了公司，跟同事主管說了一下，通融讓我回家洗澡洗頭。」

原po無奈直言，「洗完頭覺得還是洗不乾淨，洗手洗了幾百次，仍有種黏黏觸感的錯覺，無法克制住自己不去想，幸好被吐到的狀況似乎不是太多，但心理陰影好大，彷彿怎麼樣都不乾淨，希望今年的衰運就到此結束了，也許我該去買個樂透。」

超誇張慘事引爆網友怒火，紛紛留言替她抱不平，「說完對不起就跑掉有夠沒品，好歹也幫妳清理一下吧」、「傻眼欸，太誇張了吧，至少給錢讓妳去洗頭吧」、「替妳感到生氣！光用想得就超噁，至少要表示一點什麼吧」、「直接下車什麼意思，祝他回家吐個三天三夜」、「這可以報警抓人吧」、「直接下車是怎樣？氣瘋，腦袋和人品一起嘔出來了嗎」、「公車上記得都有監視器，建議調監視器報警」。