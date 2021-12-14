老慣竊連偷兩人落網　警曝他專挑這班「台北最擠公車」下手

記者邱中岳／台北報導

北市刑大肅竊組日前接獲線報，有民眾在搭公車時被人摸走皮夾，警方發現1名慣竊專挑擁擠公車，在車上伺機尋找目標下手，將手伸進包包內偷走皮夾，有2名女子再搭公車被偷走共計5千元，警方在11月逮捕竊盜通緝的涉嫌人到案送辦。

警方指出，70歲的楊姓男子，平時無業且有多項竊盜前科，因涉犯竊盜罪嫌出入監獄多次，4月時楊挑中擁擠的公車路線，趁車上人潮擁擠時下手行竊，其中2名64歲的羅姓、55歲的黃姓女子陸續被偷走皮夾。

▲楊姓慣竊平時專挑擁擠公車，伺機偷走被害人錢包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，楊姓男子在公車上，趁人潮眾多時尋找犯案目標，等被害人不察伺機將手伸進被害人包包內，並偷走裡面皮夾，造成被害人除了金錢損失之外，連證件也一起被偷走，2名被害人共計損失5千元。

警方在11月中旬發現楊姓男子行蹤，並發現楊姓男子在4月份時，因竊盜案被台北地檢署通緝，最後跟監埋伏，在楊姓男子準備搭公車時，於公車上將人逮捕到案，訊後依加重竊盜送辦，另通緝則解送歸案。

▲警方查出楊姓慣竊未入獄服刑遭通緝，在11月於公車上逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，男子2次犯案地點都選中307號公車，第一次在中華路北站上車後行竊，另一件則是在中央公車站犯案，警方也呼籲，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，如百貨公司、車站、市場、公園和大眾運輸工具，民眾應保管好自身物品。

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