生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天橘子最好吃！日本農林省曝「挑甜3關鍵」超實用

日本農林水產省分享挑選橘子三大秘訣。（示意圖／Pexels）

▲日本農林水產省分享挑選橘子三大秘訣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

冬季是橘子盛產的時節，甜美多汁的口感讓不少民眾將其列為冬天首選水果。不過市面上橘子品質參差不齊，若挑選不慎，容易買到苦澀果實。對此，日本農林水產省特別分享挑選橘子的三大秘訣，從果皮外觀與手感就能快速判別優劣，提供消費者實用指南。

根據日本農林水產省於官方X（舊稱推特）平台的分享「農林水產省小知識」，挑選優質橘子應注意以下三點：首先觀察果蒂，果蒂愈小且略呈乾燥狀態，通常代表果實較成熟；第二是觀察果皮色澤，應選擇外皮呈深橘色且帶有光澤者，代表熟度與甜度較高；第三則是觸摸果皮，應挑選手感緊實、不會過於柔軟的橘子，這類橘子通常口感與品質較佳。

此外，農林水產省也透過官網補充剝橘子的建議步驟。官方建議從果蒂處開始剝皮，可有效減少橘肉上附著的白色纖維，也就是俗稱的橘絡。不過橘絡本身富含膳食纖維與多種維生素，其中的橙皮苷具抗氧化與抗炎作用，營養價值高，不建議完全去除。

不僅是日本官方單位，台灣在地果農也有實用建議。位於台南的川涌果園便曾分享挑選橘子的經驗，認為除了外觀與手感，橘子的大小與重量同樣重要。他們指出，不宜挑選過大或過小的橘子，建議選擇中等大小者較能維持水分與甜度的平衡；而在挑選時，若手感沉重，代表果肉水分豐富、甜度較高，更容易挑到口感佳的橘子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

