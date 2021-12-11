「我們先來的」婦肉身佔車位嗆報警　駕駛傻眼po網警：可開罰

記者邱中岳／台北報導

北市涼州街1名婦人，在9日中午時分，於涼州街停車格替人肉身佔位，遭到準備停車的駕駛人不滿，雙方進而爆發口角爭執，該名婦人離開現場後，對方也將婦人肉身佔位的過程貼上網路。

網路社群有網友貼上一段影片，影片中1名穿著時髦的女子，疑似在涼州街的路邊停車格幫朋友佔位子，後方1名男駕駛要將車停入，2人當街發生口角爭執，男駕駛相當不滿表示，「小姐，我要停這邊」。

▲婦人以人肉佔停車格，男駕駛不滿雙方爆發口角爭執。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子不斷表示「我們先來的」，但男駕駛則說到，「這裡沒辦法這樣佔位子」，但女子仍不理回一直拿手機並東張西望朋友車子，甚至直接站在男子車前不願離開，男子則無奈表示，「真的沒有人在佔位子的」。

雙方最後僵持不下，女子還說要報警，但男駕駛則回應「你這樣是違法的」，最後女子只能悻然離去，警方獲悉後也調閱監視器，發現女子確實以人肉方式占領車位，而此舉卻實也已經違法。

警方表示，該名女子以人肉方式占領路邊停車位，恐觸犯《道路交通管理處罰條例》第78條，「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行」，可以開罰3百元罰鍰。

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