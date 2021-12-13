台中男抱小孩肉身擋公車叫囂　結局好無奈...乘客全部下車

記者白珈陽／台中報導

近日台中市BRT站體在維修，有網友爆料，9日上午8時許東海大學附近，1名男子抱著小孩因找不到公車站，乾脆直接肉身擋在公車前欲上車，但公車規定須到站才能開啟車門讓乘客上下車，故司機不願開門，雙方僵持不下，一度引發交通堵塞，後來男子遭勸離，公車竟拋錨，車內乘客只能無奈下車走到其他站搭車。對此，台中市第六警分局表示，男子行為違反道交條例可罰300元，不過全案因無接獲檢舉，無告發。

▲男子抱著小孩用肉身擋住公車。（圖／截取自Dcard）

1名網友在網路社群Dcard貼文指出，9日上午搭公車上班行經東海大學、台中榮總附近時，遇見1名男子因BRT站體近來正在維修找不到公車站，趁公車停等紅燈時，要求要上車，且懷中還抱著小孩。但公車規定，除了到站外，不能任意讓乘客上下車，所以司機沒開門。

該名網友表示，當時司機廣播要求男子離開，但男子直接用肉身擋車，阻礙公車通行，還造成後方交通堵塞，男子叫囂一陣子之後，就自己退到路旁，原本以為事情可以落幕，未料接下來公車竟拋錨，無法行駛，司機只好讓乘客下車，到附近的車站搭乘其他班次的公車。乘客在下車時，還聽到該名男子朝著公車司機叫囂「你就是沒有同情心」，讓乘客聽得很無奈。

▲男子抱小孩擋公車的過程遭民眾錄下PO網。（圖／截取自Dcard）

台中市第六警分局永福所副所長楊永存表示，全案發生時，勤務中心並未接獲報案，研判男子擋公車的時間應不長，而根據網路的影片，男子阻擋公車的行為，有違反道路交通管理處罰條例規定，在交通頻繁的道路，或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可罰300元，但全案未接獲檢舉，所以無告發。