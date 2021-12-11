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社會 社會焦點 保障人權

零工男夜潛貴族女校！2度行竊得手38萬　188名師生被當ATM

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1間知名貴族女子中學，2020年9月被1名男子侵入行竊，後又在2021年11月發現又有小偷侵入，共計188名師生損失近38萬元，嫌犯生性狡猾，還會利用徒步、搭乘捷運的方式設斷點，增加警方調閱監視器上的困難警方最後循線追查，最後在土城逮捕嫌犯。

警方調查，39歲的金姓男子，平時住在土城區，以打零工維生，但卻在2020年、2021年間，2度闖入士林一家知名私立女子中學，並搜刮師生放在校園、教室裡的財物，校方獲悉後立刻報警處理，警方隨即調閱監視器追查，但卻發現金從不用私人交通工具，全都以徒步、搭捷運代步。

▲▼土城男跑知名女子中學偷東西，從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲土城男跑知名女子中學偷東西，從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該名女子中學在2020年9月份傳出教室遭竊嫌侵入，當時共計偷走新台幣24萬元，還有其他禮券，事後又在2021年11月傳出竊嫌入侵，偷走新台幣13多萬元、人民幣1百元、美金1百元以及振興券6百元，警方獲悉研判2案為同一人所為，由於該校學生須住校，初步估計，共有高達188名師生受害。

警方發現，該名嫌犯從不搭乘私人交通工具，出入都是以徒步或搭乘捷運的方式，在11月侵入女子中學時，更是囂張的從晚上偷到隔天清晨才離去，離去時先徒步到士林捷運站，搭車到台北車站後，在路邊閒晃走到西門町捷運站，最後搭車返回板橋，再徒步走回土城住家。

▲▼土城男跑知名女子中學偷東西，從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲土城男因缺錢花用，2年間2度前往士林知名女子中學偷東西。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後鎖定金姓男子逃逸方向後，在1日於土城住處將人逮捕，男子坦承2起案件都是自己所為，但否認有涉及其他校園或任何竊盜案件，但警方仍不採信持續清查是否有其他人被害，訊後也依竊盜罪嫌將男子移送法辦。

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