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氣象局發布3縣市「大雨特報」！明輻射冷卻發威　2地區下探14°C

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分縣市有大雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局13日21時30分針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」。另外，明（14日）清晨西半部及東北部低溫僅14至17度，其他地區約18至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些，日夜溫差較大，提醒民眾注意。

氣象局指出，受東北風影響，今（13日）晚間至明（14日）基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

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▲中央氣象局13日21時30分針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」。（圖／氣象局）

▲中央氣象局13日21時30分針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布「大雨特報」。（圖／氣象局）

氣象局透露，今晚至明晨東北季風影響，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，白天東北季風減弱，迎風面的降雨逐漸趨緩，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲時晴的天氣。

溫度方面，由於環境有逐漸轉乾趨勢，輻射冷卻效應增強，清晨西半部及東北部低溫僅14至17度，其他地區約18至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些，白天高溫，北台灣氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫25至27度，日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾應適時添加衣物。

氣象局表示，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門仍有8至9級強陣風，鄰近海域有較大風浪，鄰近海域並有較大風浪，海邊作業或活動請多注意安全。

另外，位於關島南方海面的熱帶性低氣壓於今天下午2時發展成為今年第22號颱風雷伊，中心位置在鵝鑾鼻東南東方約2780公里的海面上，向西移動，預計周五、周六（17日、18日）逐漸通過菲律賓群島往南海方向移動，短期之內對台灣並無直接影響。

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