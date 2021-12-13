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北北基宜豪大雨！「雷伊」颱風估今生成晚起最冷　雨擴全台時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今桃園以北和東半部有局部短暫雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜豪大雨特報！中央氣象局預報員趙竑表示，位於關島南方海面的熱帶性低氣壓，今天（13日）有機會增強為輕度颱風「雷伊」（Rai），周末水氣往台灣輸送，各地降雨機率提升；今晚到周二清晨是這波冷空氣最低溫時間，預估北部、東北部低溫15、16度。

豪雨特報：基隆市、新北市

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大雨特報：台北市、宜蘭縣

氣象局今晨發布豪大雨特報，東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，新北市（山區及汐止區）、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周二清晨東北季風影響，各地清晨較涼，桃園以北和東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部和大台北山區易有局部大雨，其他地區為多雲到晴。

趙竑說，今晚到周二清晨是這波東北季風最低溫時間，因水氣轉乾、有點輻射冷卻作用，預估北部、東北部低溫15、16度，其他地區17、18度；周二白天起東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，周二到周四僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓今有機會成颱，周末水氣將帶上來台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑表示，周五東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，目前預估冷空氣強度比這波稍強，但大致仍維持東北季風等級；周六、周日東北季風影響，加上南方雲系水氣往台灣輸送，各地降雨機率上升、見到陽光機率變低，北部、東半部有局部短暫雨，南部和中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在關島南方海面，向西南西移動，時速17公里。趙竑分析，熱帶低壓今有機會成颱，將往西向菲律賓移動，對台影響機率較小，主要是要等到周末水氣會帶上來，未來強度預估是中度颱風下限。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／報天氣 - 中央氣象局）

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