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防10級強風！今變天雨區擴大　越晚越冷最低溫時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲今北部、東半部民眾出門記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！中央氣象局提醒，今天（12日）東北季風增強，北部、東半部地區降雨機率增加；周二清晨是最低溫時間，預測北部、東北部及東部低溫15、16度。

氣象局今晨對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日清晨至上午桃園至雲林、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

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氣象局表示，今白天開始東北季風將增強，不過在這波冷空氣下來前，清晨中南部地區要留意局部霧或低雲影響能見度；東北季風下來後，北部、東半部地區降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨，尤其是東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地方仍為多雲到晴的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，氣溫方面，白天高溫北部、東半部大約23、24度附近，中南部還是有25到28度的溫度；不過，入夜後，各地低溫都下降至17到20度附近，感受上有涼意。

氣象局預報，周一東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴；高溫方面，北部、東北部及東部約19至21度，其他地方白天高溫大多落在22到25度之間。

氣象局提醒，周二清晨開始雖然東北季風減弱，不過環境轉乾，有些微輻射冷卻作用，低溫是本期最低的時間點，夜晚清晨預測北部、東北部及東部低溫15、16度，其他地區約18到20度附近；基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率，從事海邊及海上活動請注意安全。

氣象局說，周二至周四東北季風減弱，風向轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三、周四清晨留意中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；周五、周六東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

►為何冷天也不用蓋被子！

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