下波冷空氣更強！降溫時間出爐　雷伊颱風將生成大迴轉

▲吳德榮說，「雷伊」颱風將於今日形成，部分模式（EC、CMC）模擬路徑在南海大迴轉。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮今天（13日）表示，周五起至周日鋒面通過、冷空氣南下，冷空氣較今天這波強，是否可能達大陸冷氣團的標準？有不確定性。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，「雷伊」颱風將於今日形成，從菲律賓東方海面進入南海，無侵台機率；最新各國模式模擬路徑顯示，部分模式（EC、CMC）模擬路徑在南海大迴轉，其外圍水氣有往台灣輸送的趨勢，可能影響周日之後的天氣，甚至於為已進入旱季的中南部，帶來少量降雨的機率。

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▲▼今水氣仍多。（圖／氣象局）



吳德榮指出，不過，由於是7天後的模擬，有不確定性，各國模式顯示「雷伊」的位置及其帶來降雨的時空分布，有很大的差異，應持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風影響，白天起大台北、東半部仍有局部短暫雨，北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯，中南部晴時多雲；北台偏涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮分析，周二起至周四東北季風逐日減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，天氣逐日回暖，各地白天舒適微熱、早晚偏涼，中南部清晨易有輻射霧；周五起至周日鋒面通過、冷空氣南下，冷空氣較今天這波強，是否可能達大陸冷氣團的標準？有不確定性且在模擬誤差範圍內。

吳德榮表示，周五至周日北台明顯轉冷；周五、周六北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；周日的降雨，則需視「雷伊」外圍水氣輸入的狀況而定，因模式仍在調整中，需密切觀察。

▼吳德榮說，雷伊颱風將於今日形成。（圖／氣象局）

