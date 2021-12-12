新颱「雷伊」最快明生成　全台有雨時間曝

▲熱帶擾動96W發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天（12日）表示，目前在關島南方還有一個熱帶擾動96W正在發展，快的話在今天就有機會增強為熱帶性低氣壓，周一、周二則有機會增強為今年第22號颱風雷伊（Rai），周末進入南海，全台都受到水氣北上影響。而各國模式最新模擬路徑也出爐。

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▲▼今北部、東半部變天。（圖／氣象局）



柯聿寧指出，前兩天在中國北方的地面冷高壓逐漸增強，從地面天氣圖上可以看到比較密集的等壓線，今天隨著冷高壓往東南方移動，海峽的風速已逐漸增強，北部變天時間將比預期的早，凌晨北海岸已開始下起雨，東北部普遍是多雲轉陰雨的天氣。

柯聿寧說，下半天隨著東北季風明顯增強的前緣通過，迎風面有一波局部較大的陣雨，隨後會轉為比較持續性的地形降雨；由於沒有明顯中層水氣通過，中南部的天氣受影響較小，雲量有時較多。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



柯聿寧分析，這波冷空氣較強的位置仍稍偏北，由於本周的環境與上周稍微有點不同，主要是在南方熱帶的季內震盪（MJO）內的熱帶系統發展變得活躍；目前在南海南部有熱帶雲簇發展，這類低壓系統發展將會加大台灣海峽南北的氣壓差，加強狹管效應，導致今晚至周一的東北季風將會比較強勁，沿海空曠地區要留意8-10級的強陣風。

柯聿寧表示，預計這次的低溫北部約落在16-17度左右，還沒有達到冷氣團等級，但風速強也會導致體感溫度降低，西半部沿海地區也要有降溫的心理準備；地面冷高壓的中心在周一晚就會開始東移出海，台灣附近很快就會轉變為高壓迴流環境，周二至周四白天整體溫度逐日回升。

▼各國模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



柯聿寧指出，目前在關島南方還有一個熱帶擾動96W正在發展，由早上的雲圖來看對流發展得很旺盛，快的話在今天就有機會增強為熱帶性低氣壓，周一、周二則有機會增強為今年第22號颱風雷伊，預計在周五通過菲律賓南方，雖然是明顯往西的路徑，但各模式都很看好這個系統後續的強度，因此很有機會加大周五新一波東北季風南下的幅度，帶來一波降溫，風速明顯加強。

柯聿寧說，另外一個要注意的就是中層的水氣可能會往北擴展，周末熱帶系統進入南海，全台都受到水氣北上的影響，中南部也會轉為陰雨的天氣，算是冬季比較少有的降雨機會；降雨的強度則要看北方的系統有沒有配合，以及這個系統後續的走向和強度，模式預報的趨勢大致相近，但距離時間還有5天，仍有些變動空間，周三、周四時水氣北上的模式預報會比較明朗，後續再關注即可。