快訊／氣象局深夜發布4縣市「大雨特報」　明下探14°C

記者董美琪／綜合報導

中央氣象局12日21時55分針對北北基及宜蘭發布「大雨特報」。另外受到東北風影響，明天北部及東北部天氣整天濕涼，預測西半部及東北部地區低溫僅14至17度。

氣象局21時55分發布「大雨特報」，受到東北風影響，今晚至明(13)日基隆北海岸、新北市(山區及汐止區)、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生機率。

氣象局表示，全台各地都有愈晚愈涼的趨勢，北部、東北部及東部入夜後低溫都將降至20度以下。明天(13日)因東北季風影響，北部及東北部整天濕涼，其他地區早晚也涼；預測西半部及東北部地區低溫僅14至17度，花東約18、19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能會更低一些。北部及東北部高溫約19至22度，桃園以北及宜蘭全天溫度預估都在20度以下，花東22至24度，中南部地區高溫仍有25至27度，日夜溫差較大，早出晚歸或南來北往的朋友應適時添加衣物。

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天氣方面，迎風面的北部及東半部地區不定時有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

由於東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

關島南方海面今天上午8時形成一個熱帶性低氣壓，今天下午2時的中心位置是在鵝鑾鼻東南東方約3140公里的海面上，向西移動，短期之內對台灣並無直接影響。