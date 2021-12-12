謝龍介「吃萊豬睪丸變小」　他：留美碩士顏寬恒睪丸變多小？

▲謝龍介11日替邱于軒公投宣講站台。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）



記者陶本和／台北報導

國民黨議員謝龍介稱，吃萊豬，人的睪丸會變小。對此，民進黨基隆市議員張之豪12日表示，大家可以打給國民黨議員、立委、市長候選人，只要有寫美國學歷，問他們睪丸變多小，而中二選區的民眾，也可以問留美碩士、顏寬恒，睪丸變得多小？

由於謝龍介在公投說明時，聲稱吃含有萊劑的豬肉，人的睪丸會變小，這讓綠營瞠目結舌，認為國民黨當初開放含萊劑的牛肉進口，且許多國民黨民意代表、政治人物，都是留學美國，都有吃萊豬、萊牛的經驗，竟然也能說出這種言論。

對此，張之豪表示，民眾可以致電給國民黨議員、立委、市長候選人，只要有寫「美國」學歷的，就問他「請問你睪丸變多小？」他說，如果住在中二選區，就要問問留學美國的碩士顏寬恒，問他的睪丸變得多小？

張之豪說，但吃萊豬的美國男人，為何體力還是這麼好，今年奧運還拿了39面金牌，還出了麥可喬丹、老虎伍茲，「為什麼？他們不都是吃萊豬、萊牛的嗎？台灣不是也已經進口萊牛九年了嗎？」

「最後都只有一個結論，就是國民黨在唬爛。」張之豪說，林應然醫師昨天在公投說明會上講了，氣喘用藥，氣管擴張劑，就是萊劑。他說，林醫師臨床治療氣喘患者40年，每次氣管擴張劑噴一下就有10公斤的萊克多巴胺的量，「那我噴一劑，就有一噸萊豬萊牛的量，各國也沒有說，禁止使用」。

張之豪表示，事實就是，任何物質，只要過量，都是毒。就連鹽糖，都一樣。只要維持在幾萬分之一的殘留量內，就像所有食物裡的物質一樣，會被代謝排出。

張之豪說，民進黨立場一直都是，沒有國際標準，不宜貿然進口，有國際標準，就放行。所以Codex 一公佈，民進黨就放行。

張之豪強調，這整場公投，就是一場鬧劇。

國民黨毫不避諱自己的仇恨動員，所有一切毀壞台灣的替代能源、對外貿易、國家安全，都只是因為「國民黨想要教訓民進黨」，不惜犧牲台灣整體前途，也要遂行自己的嗜血瘋狂。

▲留美碩士顏寬恒。（圖／民眾提供）