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溜冰小將出國比賽　校方謹慎招標挨告…體育局傻眼：只要收據就好

▲▼大安國小花式溜冰隊。（圖／翻攝大安國小臉書）

▲大安國小花式溜冰隊代表台灣出國比賽，卻因市府補助招標案蒙上陰影。（圖與本案無關／翻攝大安國小臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安國小3年前為了送18位花式溜冰小將出國比賽，爭取到體育局19萬5千元補助款後，由剛到職的總務主任辦理招標，但因相關機票食宿已由單項協會委託特定旅行社辦理，校方因此以內定方式辦理標案，涉嫌違反《政府採購法》，體育局得知後大吃一驚，指出這筆錢實報實銷，根本不用招標，結果謹慎過頭的主任、教練、旅行業者都被處分緩起訴。

檢調單位是在2020年間，調查壘球等單項協會涉嫌浮報在海外訓練經費案時，在運佳旅行社辦公室意外搜到這筆溜冰小將出國補助，疑似有綁標弊端的貪污案件，辦案人員一開始以為，大安國小黃姓校長指示總務主任和溜冰教練，以內定方式，圖利旅行社，但仔細追查發現其實是個一連串巧合導致違法的悲劇。

原來大安國小花式溜冰隊在2018年間，獲選代表台灣到韓國釜山，參加為期1個禮拜的「亞洲盃花式溜冰錦標賽」，當時包括成人組在內，整個代表團共有200多人，大安國小18名小將加上校長、教練、家長共26人，各繳了3萬元，由滑冰協會統籌委託運佳旅行社辦理機票食宿。

此時，黃姓校長好意向市政府詢問，代表國家出賽是否可以申請補助，教育局在扣除已畢業校友、陪同大人後，同意核撥13個小朋友共19萬5千元的補助款，校長喜出望外，指示剛到職的李姓總務主任和黃教練研究辦理招標。

因為從獲得承諾補助到代表團出國只剩不到1個月的時間，加上相關行程安排早已委託運佳旅行社承攬，總務主任和教練為了加速標案且避免節外生枝，決定用內定的方式，讓配合的運佳旅行社得標。

已轉調他校的李姓總務主任到案無奈解釋，當時因為補助款超過法定10萬元，所以想說必須依《政府採購法》進行招標，但檢察官函詢體育局詢問相關核銷流程後，體育局回函表示，當初已經在公文上寫了，只要證明確實因為比賽出國，在海外的食宿每人補助2000元，頂多需要拿出單據，就能實報實銷，不懂校方為何要另外招標。

結果因為學校急著想解決補助款核銷，過於謹慎地辦理標案，卻又內定旅行社得標，確實違反了《政府採購法》，台北地檢署檢察官考量事實上校方人員並非有意圖利業者，處分校長不起訴，至於實際參與標案的總務主任、教練、以及旅行社和承辦人員都獲得緩起訴處分，條件是各繳國庫3萬到5萬元，並要上6小時的法治課程。

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