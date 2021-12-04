搶攻國旅冬季市場！花蓮推旅行社獎勵計畫　獎金多手腳要快

▲▼今年花蓮跨年演唱會與夏戀嘉年華合併擴大舉辦，連續6天搭配煙火星空秀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為疫情趨緩後振興觀光產業，花蓮縣政府推出旅行社獎勵計畫，即日起至12月30日帶團於花蓮住宿及旅遊的旅行社皆可申請，獎勵金用完為止，活動開跑至今已有多家旅行社申請，要搶這波商機的旅行業者動作要快。

觀光處長張志翔表示年底疫情趨緩，花蓮各項活動開跑，景點人潮回流，正是旅行業者搶攻國旅冬季市場之最佳進場時機。今年的獎勵計畫，旅行業者只要帶團30人以上，於花蓮住宿一晚並前往本活動任一指定景點，即可申請獎勵金1萬元，住宿2晚再獎勵5000元，總送客數第一名的旅行社，還可額外獲得10萬元獎勵金！

民眾無論以旅行團方式或自由行方式到花蓮旅遊，還可抽賓士或iPhone等大獎，花蓮縣政府推出「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」，只需在花蓮合法旅宿業住宿、前往任一指定景點或活動再到官網登錄相關資料即有機會獲得「百萬賓士」及2,000元花蓮好Q購物金，獎項共有500組！

另外參加「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」活動，來到花蓮到特約商圈店家、東大門夜市攤商及流動夜市消費滿200元，即可抽iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q購物金。

▲不同於西部溫泉區的擁擠，花蓮兩大溫泉區可提供民眾悠閒的泡湯體驗。



天氣漸冷，花蓮溫泉區人氣升溫，不同於西部溫泉區的擁擠，花蓮兩大溫泉區提供民眾悠閒的泡湯體驗，花蓮兩大名湯「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」各有特色，「瑞穗溫泉」泉質為全台唯一的碳酸鹽泉，有著黃金之湯的美名，亦稱「生男之泉」、「英雄湯」。玉里「安通溫泉」為弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後能使皮膚滑潤，又稱「美人湯」。無論大眾池或湯屋泡湯，或是溫泉旅館，都相當適合旅行社排進冬季行程。



花蓮至年底安排相當多活動，12月26日至跨年夜有台灣東部最具代表性的音樂盛事「2021-2022太平洋觀光節跨年演唱會」，今年結合因疫情延期的「2021夏戀嘉年華」演唱會活動，將在花蓮市東大門廣場盛大舉行，嗨唱六天六夜到跨年！跨年後還能前往花蓮七星潭參加元旦健走，在美麗的花蓮海岸迎接新年曙光。今年更與賞鯨船及旅行社業者合作推出迎曙光船班級曙光專機，讓民眾能透過海、陸、空三種方式，以不同視角欣賞2022年的第一道曙光。