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飯店check in想寄放行李？　「早餐幾點供應」英日韓文學起來！

記者張靖榕／綜合外電報導

出國旅遊到飯店check in，人生地不熟甚至連語言也不太通暢的旅客，要如何用英文和櫃檯人員表達「想先寄放行李」和「明天早餐幾點供應」呢？Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就要來介紹check in是常用到的實用英語，還有日、韓文的完整教學。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，中英日韓四聲道！ 

到飯店後第一件事就是check in，雖然點個頭或拿出護照，櫃台人員基本上就知道你的意思是什麼，但如果想要用更道地的方式，或是和櫃台人員問更多入住後的相關問題，講國際通用的英文就避不可免了。

▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲入住飯店的辦理手續和問題，除了肢體動作和眼神會意，學起來會更踏實。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

入住第一個問題會遇到要住幾人房？還有幾床？若是單張大床的雙人房，是「double room」，但若想選擇兩張單人床的雙人房，則表達「twin beds」即可；日文雙人房「ダブル　Daburu」；韓文雙人房「더블룸 deobeullum」。

有時候抵達飯店比check in時間還要早很多，想先寄放行李然後出去逛逛，則可以問櫃台「Can I leave our luggage here at the frontdesk」（我可以把我們的行李留在前台嗎）？

接著若想知道飯店早餐幾點可以開始供應，則可說「When do you start serving breakfast」（早上幾點供餐）。日文的漢字「朝食」即是早餐的意思，完整句子為「朝食は何時からですか （Choushoku wa nanji karadesu ka）」；韓文則是「조식은 몇 시부터 입니까 （josig-eun myeoch sibuteo ibnikka）」。

其他還有「當櫃台問你這個問題是什麼意思」、「預約人的名字是XXX」等相關英文，都可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，旅遊時事學單字★

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