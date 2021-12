飯店check in想寄放行李？　「早餐幾點供應」英日韓文學起來！

記者張靖榕/綜合外電報導

出國旅遊到飯店check in,人生地不熟甚至連語言也不太通暢的旅客,要如何用英文和櫃檯人員表達「想先寄放行李」和「明天早餐幾點供應」呢?Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就要來介紹check in是常用到的實用英語,還有日、韓文的完整教學。

到飯店後第一件事就是check in,雖然點個頭或拿出護照,櫃台人員基本上就知道你的意思是什麼,但如果想要用更道地的方式,或是和櫃台人員問更多入住後的相關問題,講國際通用的英文就避不可免了。

▲入住飯店的辦理手續和問題,除了肢體動作和眼神會意,學起來會更踏實。(圖/取自免費圖庫/Pixabay)



入住第一個問題會遇到要住幾人房?還有幾床?若是單張大床的雙人房,是「double room」,但若想選擇兩張單人床的雙人房,則表達「twin beds」即可;日文雙人房「ダブル Daburu」;韓文雙人房「더블룸 deobeullum」。

有時候抵達飯店比check in時間還要早很多,想先寄放行李然後出去逛逛,則可以問櫃台「Can I leave our luggage here at the frontdesk」(我可以把我們的行李留在前台嗎)?

接著若想知道飯店早餐幾點可以開始供應,則可說「When do you start serving breakfast」(早上幾點供餐)。日文的漢字「朝食」即是早餐的意思,完整句子為「朝食は何時からですか (Choushoku wa nanji karadesu ka)」;韓文則是「조식은 몇 시부터 입니까 (josig-eun myeoch sibuteo ibnikka)」。

其他還有「當櫃台問你這個問題是什麼意思」、「預約人的名字是XXX」等相關英文,都可以點擊連結收聽,或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

