詐領交通費+洩密給廠商　台北中山堂前主任繳庫15萬緩起訴

▲台北市中山堂前主任承認洩漏標案秘密給廠商，又偷用公務悠遊卡上下班，被檢察官處分緩起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市文化局中山堂管理所黃姓前主任，在2016年到2020年間，已經請領公務補助交通費用，仍使用公務用悠遊卡搭捷運上下班，詐領交通費1146元，另外又在辦理展覽採購案時，將評委名單洩漏給廠商，涉嫌洩漏國防以外秘密罪，台北地檢署考量黃女已認罪，犯罪所得不高，8日處分緩起訴2年，條件是支付國庫15萬元。

黃女是從2012年10月到2020年7月間，擔任中山堂主任，因在辦理「108年國語課本與兒童文學特展勞務採購案」時，得知投標廠商「兒童文學學會」因為提出完整文件而無法取得資格後，隔年初，直接打電話給兒童文學會，透露評委名單，但這次仍由其他廠商獲得評選得標。

此外，黃女明知公家發給的悠遊卡，只能在外出洽公、開會等公務行程使用，且她自己都有按月申領台北市所屬學校補助員工交通費，卻仍在2016年到2017年9月間，用2張公務悠遊卡搭捷運上下班，涉嫌詐領交通費1146元。

檢察官審酌黃女沒有前科，沒有因洩密收受不法利益，且詐得犯罪所得不高，犯後坦承有會義，同意給予緩起訴處分，處分期間2年，須支付公庫15萬元。

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