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物價飆漲57％上班族想兼差　每月多工作1.5天才夠用

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲有57％上班族想兼差。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

國內物價飆漲，行政院主計總處公布11月消費者物價指數（CPI）年增率漲2.84％，創下近9年來新高。人資專家楊宗斌指出，依據近日的調查發現，有57％上班族想利用下班的空檔時間兼差，算一算每個月至少要多工作1.5到2天，才有機會對抗通膨。

主計處公布11月消費者物價總指數，較上月上漲0.24％，經調整季節變動因素後漲0.56％；較上年同月漲2.84％，1至11月平均較上年同期漲1.91％。而11月躉售物價總指數（WPI），較上月跌0.07％，經調整季節變動因素後跌0.07％；較上年同月漲14.19％，1至11月平均較上年同期漲9.13％。11月生產者物價總指數（PPI）則較上月漲0.06％。

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11月消費者物價指數（CPI）年增率漲2.84％（圖／主計處）

▲11月消費者物價指數（CPI）年增率漲2.84％。（圖／主計處）

根據《中國時報》報導，人資專家楊宗斌分析，從最近的調查統計中發現，有57％上班族有意利用下班時間兼差，這個比例算是相當高的，若以時薪168元計算，月工時需要13.5個小時，相當於每個月要多1.5到2天，才有機會對抗通膨，但建議休假兼差還是以3、4個小時最為適合，例如賣場、餐飲、代購等工作，或是翻譯、文書、設計接案，以免影響正職工作或家庭生活。

事實上，各大品牌例如瓦城、大心、非常泰、胖老爹等等，都因為原物料上漲而宣布調整商品價格，今年的消費者物價指數更是屢次突破2％通膨警戒線，11月甚至來到2.84％，創下近9年來新高紀錄，就連與民眾生活息息相關的外食費年增率，也達到1.65％，顯見國內物價上漲的壓力還是很大。

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