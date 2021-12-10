國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

記者陳家祥／台北報導

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫確診，使台灣在相隔35天後，再度出現本土確診案例。行政院10日上午召開擴大防疫會議，院長蘇貞昌表示，感謝醫療院所徹夜幫忙，盡快篩檢接觸者，目前相關接觸者皆呈現陰性，讓國人能稍微放心。

▲行政院召開擴大防疫會報。（圖／行政院提供）



行政院發言人羅秉成10日表示，蘇貞昌院長於上午11時召開擴大防疫會議。首先就中研院研究人員染疫事件，蘇院長感謝昨天指揮中心和防疫團隊的危機處理，從儘速匡列接觸者、隔離檢疫，釐清確診者足跡，並立刻於晚間9點召開記者會來向民眾說明疫情等作為，都起到安定民心的作用。另外也感謝醫療院所徹夜幫忙，盡快篩檢接觸者，目前相關接觸者皆呈現陰性，讓國人能稍微放心。

蘇院長強調，在國人防疫觀念充足、邊境防疫嚴格、疫苗覆蓋率提高下，即使面對這類突發事件，政府仍然有高度信心防堵疫情。但蘇院長也表示，研究人員處於病毒的第一線，防疫措施和相關症狀的通報機制，應該整體來檢討落實。

蘇院長也指示指揮中心，有鑒於國外疫情升溫，目前國內的疫苗數量和種類都非常充足，也請指揮中心加強宣傳，鼓勵民眾施打疫苗。

今日與會者包括行政院李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、黃致達政務委員、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、副指揮官陳宗彥次長、衛福部疾管署周志浩署長、羅一鈞副署長、莊人祥副署長。

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