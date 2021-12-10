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快訊／預算都快變決算！　立法院三讀「5兆」110年度國營事業預算

▲▼立法院院會 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案通過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

年底將屆，趕在110年度結束之前，立法院10日終於三讀通過「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，規模高達5兆餘元，囊括台電、中油、各大公股銀行及台鐵、港務公司等國營事業預算。此外，在野黨團在委員會審查時提案刪除廣宣費、國營事業董座訂年齡上限等28餘案，今遭民進黨團以人數優勢否決。

行政院院會去年8月13日就通過110年度中央政府總預算案，其中也包括今天通過的國營事業預算，送請立法院審議。歲出預算規模新台幣2兆1359億元的中央政府預算案於今年1月29日立法院臨時會院會三讀通過；至於規模加起來高達5兆多元的國營事業預算和基金，直到今天才完成三讀程序。

依照《預算法》規定，110年度中央政府及國營事業、基金預算，應在去年11月30日前完成審議，往年國營事業預算通常會拖到當年度立法院才審完，例如109年度國營事業預算是到同年度5月才經立院三讀，而今年延宕情況更嚴重，一整年都快過完了才完成審議。

針對預算審議延宕議題，公督盟今年3月透過新聞稿表示，逐一檢視102年至109年預算會期中，中央政府總預算的附屬單位預算營業及非營業部分（即國營事業預算），延宕天數分別為102年度至今未通過；103年度409天；104年度197天；105年度396天；106年度356天；107年度372天；108年度343天；109年度174天。

時代力量立委陳椒華今天批評，對於國營事業預算又是拖到年底、預算都已經花完了才三讀很無奈，審查過程中充滿不能凍結、錢已經花光不能刪除，或者已經知道花不完，所以請立法院幫忙刪除以提高執行率的奇怪現象；台灣民眾黨立委邱臣遠也說，不能接受民進黨政府用錢先斬後奏，相關財政紀律確實有加強的空間，「現在到底是在審預算，還是延誤國營事業調度能力和營業商機？」

民進黨立委劉世芳則說，今年3月民進黨團就邀請在野黨團趕快來協商，但對方用盡各種理由逃避，到現在已經是年底的時候，才來討論國營事業預算，「朝野4黨都有責任」；她也批評，國民黨團提出許多關於能源轉型、公投的提案，一方面要刪除火力發電的燃煤採購，另一方面又要刪除燃氣機組更新，讓人看了啼笑皆非，「既不要燃煤也不要燃氣，請問我們要用什麼來發電？」

此外，國民黨立委曾銘宗說，目前國營事業董事長、總經理老化非常嚴重，超過65歲、甚至70歲的比比皆是，其年紀太大、得過且過、做事消極已經影響了經營效率，因此主張從明年起，國營事業派任的董事長、總經理、執行長不得超過50歲，續任者如已超過65歲，最高不得超過70歲，「請問民進黨，給年輕人機會有這麼難嗎？」

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