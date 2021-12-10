快訊／立院三讀1600億「紓困5.0」預算　在野黨質疑：預算變決算

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召費鴻泰在議場內交談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會10日三讀通過規模新台幣1600億元的「紓困5.0」追加預算案，其中包括防治經費共189億元和紓困振興經費共1411億元。不過，在野黨團立委在表決前，陸續上台發言質疑，此次預算審竣前，「振興五倍券」的錢就已經發出去了，恐不利國會監督，後經長達32分鐘表決，在野黨立委所提67項保留提案，全部遭到民進黨團以人數優勢否決。

受本土疫情影響，台灣內需產業受到相當大的衝擊，行政院今年9月依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，再提出「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，共編列新台幣1600億元，財源規劃以舉借債務支應，主要內容包括防治經費共189億元和紓困振興經費共1411億元。

其中，防治經費用於提升檢驗量能、設置社區篩檢站、辦理疫苗施打、藥品採購，以及補助地方政府防疫工作；紓困振興經費主要辦理振興五倍券與加碼措施，以及仍受疫情衝擊產業與急難民眾的紓困。

立法院財政委員會日前審查「紓困5.0」追加預算案時，分別通過國民黨立委賴士葆等人所提「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」預算科目相關提案累計減列1億元，以及通過國民黨立委李貴敏等人提案，減列相關重複核銷及追繳回金額300萬元，最終朝野立委達成共識，合計通過減列1億300萬元。

台灣民眾黨立委張其祿在表決前發言表示，這次「紓困5.0」預算規模高達1600億元，使《紓困振興特別條例》所授權的8400億元幾乎已經用盡，然而，行政院在國內疫情還沒有完全趨緩時就先發放「振興五倍券」，且資源過度集中大型業者，導致小商家無法從中受惠。

張其祿批評說，這次錢在預算案審竣前就先發出去了，「《憲法》所賦予的職權，在這次審議上幾乎毫無置喙餘地」，導致「預算案」變成「決算案」，呼籲政府應該重視民意機關的監督。

時代力量立委王婉諭也說，「紓困5.0」預算案主要處理「振興五倍券」和各部會加碼振興券，但這些預算早就已經在發放和使用。她指出，這種錢已經在支用，但預算還在立法院審議、準備三讀的現象，不利國會監督，希望未來應該先在立法院通過相關預算再來使用。

國民黨立委翁重鈞在表決前發言表示，國民黨團希望政府確實落實防疫、紓困政策，同時也要把錢用在刀口上。

面對在野黨團質疑，民進黨立委鍾佳濱發言時表示，實際上，今年5月本土疫情爆發，行政院忙於做紓困，到了8、9月才進入振興階段，因此才緊急送出追加預算案，但朝野各黨團當時沒有辦法進行審議，所以政院才先公佈振興五倍券方案，並向在野黨喊話說，「應該回到國人的需要，大力支持特別預算的通過」。