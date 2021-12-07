劉櫂豪開設網路平台助推廣台東鳳梨釋迦　柯建銘：黨團訂購150箱

▲劉櫂豪(左前)與陳吉仲推廣台東鳳梨釋迦。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國9月20日起暫停進口台灣釋迦進口，目前台東進入鳳梨釋迦產季，民進黨立委劉櫂豪與農委會合作協助果農推銷。劉櫂豪開設「豪釋平台」，協助推廣促銷1000箱鳳梨釋迦，民眾可上網登記購買。值得一提的是，劉櫂豪7日透過臉書分享此消息後，立法院民進黨團總召柯建銘留言表示黨團訂購150箱。

劉櫂豪7日召開記者會表示，今年9月中國片面宣布暫停台灣釋迦輸入，他第一時間與農委會主委陳吉仲聯繫，研擬對策因應，近3個月來在政府於民間努力下，已達成初步成果，同時間許多朋友向劉櫂豪反應，希望能夠來購買台東鳳梨釋迦，一起挺農民買釋迦。

劉櫂豪說，許多朋友向他反應希望能夠為台東鳳梨釋迦農出一份心力，購買台東優質的農特產，因此他開設「豪釋平台」，協助推廣1000箱促銷鳳梨釋迦，每箱10斤，含運費700元，讓各地好友上網登記購買。「豪釋平台」媒合各地的好朋友向農民直接購買產地直送的鳯梨釋迦，是個免費平台，消費者將款項直付農民，並希望藉由此活動抛磚引玉，能讓國人更加認識台灣優質好水果鳳梨釋迦，推廣給更多民眾。

值得一提的是，劉櫂豪下午透過臉書分享此消息後，柯建銘留言表示，「感佩劉櫂豪委員對農民的照顧，大家一起挺農民，民進黨立法院黨團拋磚引玉訂購150箱！」副總統賴清德則說，「台東的鳳梨釋迦香甜又好吃，謝謝櫂豪委員設立平台幫助農民。大家一起來吃鳳梨釋迦，挺辛苦農民！」