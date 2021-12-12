「YES大遊行」突破6萬人　國民黨：用選票決定我們要吃台灣豬

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（12日）主辦「我同意！YES大遊行！」，許多民眾自發前來表達心中怒火，以及對公投「四個都同意，台灣更美麗」的支持，現場已經突破6萬人。國民黨表示，民進黨逼迫台灣人之吃萊豬內臟、吃萊豬豬肉，完全不合理、完全錯誤，「用選票決定我們要吃台灣豬」。

國民黨主辦「我同意！YES大遊行！」，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席洪秀柱、前主席江啟臣、前副主席郝龍斌、副主席暨嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、立法院總召費鴻泰、公投領銜人林為洲、江啟臣都到場。

國民黨表示，今早北台灣大停電，過去許多專家學者曾警告民進黨政府，台電頻繁降壓將會造成電網系統潛在損傷，如今變電站爆炸導致缺電，情況已經非常危險，多次跳電、停電，早已顯示出民進黨能源政策的全盤失敗，許多民眾不畏風雨勇敢站出來，在滂沱的大雨之中，就是要站出來，讓民進黨知道人民的怒火正在燃燒。

郝龍斌表示，民進黨昨天在公投宣講會上說「要抗中保台，就要不同意公投」，這根本就是「換了位置就換了腦袋」，這四個案子中，有三個案子就是民進黨當初堅持的，而自從民進黨執政以來稿「抗中保台」，數個邦交國跟中華民國斷交，前幾日尼加拉瓜也跟台灣斷交，民進黨其實是「抗中害台」。

楊鎮浯表示，他雖然在外島，但公投事關台灣人民的福祉，他特定從金門飛來，剛下飛機就直奔自由廣場，要表達對公投的支持。他表示「沒有人能夠置身事外」、「每一天、每一分鐘我們都不能浪費，要全力向鄉親催票！」

江啟臣表示，雖然下雨，但他看見大家臉上表情很光榮，風雨生信心！下禮拜六，人民要用公投自己做主，「民主不是民進黨做主，而是人民做主」！他也表示，這次的公投「不是政黨對決」，如果有，其實只有一個政黨──那就是「現在的民進黨」對上「過去民進黨」。

林為洲表示，民進黨一直跟台灣人民洗腦，民進黨有「三大錯」。一錯，其實世界上有高達160個國家都把萊克多巴胺當作禁藥，CODEX並非國際標準；二錯，民進黨也騙台灣人民，認為「不進萊豬就會導致台美關係退步」，但實際上晶片貿易、國防合作才是台美關係真正的支柱；三錯，民進黨恐嚇台灣人不吃萊豬不能加入CPTPP，但是現在申請加入CPTPP的英國、中國大陸都不吃萊豬，民進黨逼迫台灣人之吃萊豬內臟、吃萊豬豬肉，完全不合理、完全錯誤。

▼國民黨「我同意」Yes大遊行。（圖／國民黨提供）