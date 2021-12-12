LIVE／「我同意！YES大遊行」登場　嗆蔡英文神隱總統府

記者徐政璿／台北報導

公投最後一週衝刺，國民黨主席朱立倫坐上宣傳戰車掃街，進行「街頭巷戰」，今（12日）下午舉辦「YES大遊行」，與民團舉辦的秋鬥遊行分進合擊，盼在公投前夕，集合所有人民的力量投下「同意票」，要向神隱在總統府後的總統蔡英文發出人民怒吼。

國民黨說明，遊行將先在自由廣場前集結，沿著中山南路，經過台大醫院，行經濟南路右轉青島東路，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，現場將排列出「藻礁永存」4個大字，包括朱立倫、前總統馬英九、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康以及全國各縣市民代都將出席。

朱立倫昨（11日）晚間也透過臉書指出，呼籲大家12月18日一起出門投票，我們一起匯集人民的怒火、讓星火燎原，給當今鴨霸、傲慢的民進黨政府一個當頭棒喝，最後7天，最後衝刺，「期待能與大家在街頭相見，與我一起成為星火，散發自己的能量！」

▼台北市府警察局針對1212秋鬥及國民黨「我同意！YES大遊行」交通管制規劃。（圖／台北市府警察局提供）

活動時間：12月12日8時起至18時止



遊行路線：

（一）2021秋鬥遊行：公園路 (集會後出發)→直行公園路→左轉貴陽街1段→中山南路、貴陽街口西側人行道(集合後解散)。

（二）我同意！YES大遊行：中山南路自由廣場前 (集會後出發)→(直行)中山南路→（右轉）濟南路1段→（左轉）林森南路→（左轉）青島東、西路→（左轉）公園路→（左轉）貴陽街1段→中山南路自由廣場前 (集會後解散)。

管制措施如下：

（一）凱達格蘭大道(重慶南路至中山南路)全線車道：12月11日20時起至集會遊行活動結束。



（二）公園路(襄陽路至愛國西路)、貴陽街1段(重慶南路至中山南路)、常德街全線車道：12月12日上午7時起至集會遊行活動結束。

建議改道動線：

（一）東西向車流：改道忠孝東西路、市民大道、愛國東西路、和平東西路。

（二）南北向車流：改道中華路、重慶南路、林森南路、紹興南街、金山南路。