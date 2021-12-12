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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／專家早警告缺電危機　國民黨：四個同意阻止台灣崩壞

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今（12日）上午雙北大停電，文山、新店、中和、永和等地驚傳一片黑，萬隆變電所也起火，居民反應「已不是第一次」，國民黨文傳會主委凌濤痛批，這次停電再次告訴全體民眾，總統蔡英文號稱的「點亮台灣」、「非核家園」，只會帶來缺電台灣、黑暗台灣，造成國家嚴重安全危機。

凌濤指出，今早雙北天氣陰濕偏涼，並無太多冷氣用電需求，執政黨不可能再推託負荷過大才停電。今年已經發生三次大跳電，5/13、5/17、7/27，甚至緊急啟用正在歲修的核電機組來應急，台灣已經無法對企業及民眾承諾穩定供電，政府曾經把跳電責任推說一張椅子滑動誤觸電力設備，也曾甩鍋說老鼠造成變電箱爆炸，不知道高層找好更有創意的替罪羔羊了嗎？

凌濤提到，台北美國商會前執行長李豪（Leo Seewald）曾公布《2019商業景氣調查》，指出87%的外商擔憂台灣電力不足。時隔近三年，台灣不但沒有進步，反而用一次又一次的跳電，加深台灣電力不穩的惡名，衝擊外商投資信心。

凌濤進一步指出，台灣因為民進黨關掉一半核電而開始缺電，幾年前就有許多專家學者曾警告政府，如果台電頻繁降壓將會造成電網系統潛在損傷，如今變電站爆炸導致缺電，情況已經非常危險。如果核四重啟公投無法通過，台灣進入非核家園，今天的民生缺電與國安危機就會成為常態。

凌濤質疑，停電對人民生命安全影響很大，包括電梯可能停擺、居家使用氧氣瓶維持生命跡象的患者可能失去氧氣供應、也可能毀損電器而造成危險，民進黨的錯誤能源政策不只讓台灣陷入黑暗，更讓人民生命安全遭威脅，非常不負責任。

凌濤呼籲，「四個同意是阻止台灣崩壞的關鍵」，這是最後的機會，我們還有機會扭轉。唯有民眾12/18出門投下四張同意票，才能確保台灣健康安全、能源安全，穩定供電才能挽回企業的投資信心，給人民安心的用電品質與保護國家安全！

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