「非核政策就是畫大餅」　趙少康：核四不重啟，電費保證漲一倍！

記者杜冠霖／台北報導

公投最後一週衝刺，國民黨主席朱立倫坐上宣傳戰車掃街，進行「街頭巷戰」，今（12日）下午舉辦「YES大遊行」，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，中廣董事長趙少康表示，總統蔡英文的能源就是在畫大餅，「我保證核二三不延役，台灣電會不夠，核四不重啟，電費會漲一倍。」

雙北今日上午突然傳出多個行政區停電災情，趙少康指出，雙北地區30萬戶停電，還有好幾萬戶還沒修好，就是因為電不夠，台電一直減壓減壓減壓、降頻降頻降頻，搞得很多設備都故障、工廠苦不堪言，「現在已經12月了，明後年的678月怎麼辦？這就是蔡英文的能源政策。」

趙少康表示，蔡英文2024下台，卻給民眾一個2050的大餅，「我保證他做不到，綠能、非核當然好，但做不到有什麼用？這不是空中樓閣、畫大餅嗎？我保證核二三不延役，台灣電會不夠，核四不重啟，電費會漲一倍，蔡英文最好檢討自己的能源政策。」

對於核四重啟與否可能影響未來電價，能源局表示，電價費率計算公式所計算的都是購電支出、輸配電支出及售電服務費等，全數都是針對電價成本及台電盈虧去計算，「但核四廠沒有發電，即使台電可能因核四廠陷入破產危機，依法也不能藉此調漲電價。」

對於上午停電，台電表示，起因為9時42分由於台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，變電站設備故障起火時，備轉容量率高於10%，相當充裕，電力系統電壓穩定，無謠傳所指因降壓所造成停電。

▼中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

