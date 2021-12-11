人頭戶洗錢全給詐團判1年6月！他被關還要吐102萬：出獄再賺來還

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣柯姓男子提供帳戶給詐騙集團使用，詐騙集團以假檢警真詐騙手法，佯稱檢察官以該帳戶詐騙鄒姓女子102萬元得逞，柯事後被依詐欺罪判有處有期徒刑1年6月定讞；鄒女提出侵權賠償，要求柯男賠償被騙款項，柯喊冤也是被害人，法院判決他必須賠償該款項，在服獄的柯男表示，出獄再賺錢來還。

柯姓男子於202年1月13日將其申辦花旗銀行新興分行帳號，提供予詐欺集團成員使用，該詐欺集團成員於同日10時4 分許及同月14日10時許致鄒姓女子，假冒為嘉義市政府警察局刑事組偵查一隊隊長「陳國梁」、臺北地檢署監管科檢察官

「林俊廷」等人，佯稱原告因涉及金管會「光華案」之詐欺案件，須匯款以確認帳戶資金來源云云，指示鄒女前往某超商領取其所傳真之「臺北地檢署監管科」假公文1張，並匯款至柯男帳戶內。

致鄒女陷於錯誤，於同年月14日12時44分許，臨櫃匯款新台幣120萬元柯男戶頭，其中18萬元未經詐欺集團成員提領，警方破獲後還給鄒女；柯男事後被法官認定與是詐騙集團成員，依詐欺罪判處有期徒刑1年6月。

鄒女事後請求侵權行為損害賠償，要求柯賠償102萬元。法官審理，柯男自被害人道歉，表示自己也是被害人，現在無力還款，等出獄賺錢再還，法官判他還賠償鄒102萬元，可上訴。