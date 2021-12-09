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買20靈骨塔只要200萬！　「買下去絕不賠」婦畢生積蓄險遭騙

▲▼高雄一名蕭姓婦人日前落入投資型詐騙圈套，所幸行員發現右翼通報警方前來協助，成功保住她的退休金。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一名蕭姓婦人日前落入投資型詐騙圈套，所幸行員發現有異通報警方前來協助，成功保住她的退休金。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名蕭姓婦人日前不慎落入投資型的詐騙圈套，詐騙人員假冒禮儀公司人員來電推銷，要她投資200萬購買20個靈骨塔塔位，並強調這是穩賺不賠的投資，蕭婦不疑有他，前往銀行提領200萬，行員驚覺有異趕緊通知警方，經員警苦言相勸並舉例說明，她才保住退休金。

新興分局前金分駐所於7日下午2點，接獲轄區內七賢二路上的某家銀行通報，指出目前臨櫃有一名72歲蕭姓婦人正在提領200萬現金，行員認為蕭婦疑似遭到投資詐騙，立刻通知警方前往協助處理。

警方到場了解後，發現蕭姓婦人日前曾接到禮儀公司人員來電推銷，要她投資200萬購買20個靈骨塔塔位，後續塔位若增值，還會協助轉售，而且對方還強調，「這是穩賺不賠的投資」。蕭婦聽聞後，不疑有他，也覺得價格蠻合理，便前往銀行將退休金200萬取出，準備投資購買。

在場員警聽聞後，立刻向蕭婦表示：「雖然投資一定有風險」沒錯，但妳所遇見的卻是一起標準的投資型詐騙手法」，並再舉出多則案列，這才讓蕭婦明瞭這一切都是騙人的，原來自己遭人詐騙，頻頻向行員及警方致謝，也成功保住她的退休金。

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