夢到中獎！她真的去買刮刮樂　爽贏頭獎840萬

▲女子打算把這筆錢先拿來買房，剩下資金用於投資。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名46歲女子多年前夢到自己買到刮刮樂中大獎，夢中的她贏得約2.5萬美元彩金（約新台幣70萬元）。沒想到如今她真的夢想成真，幸運刮中30萬美元（約新台幣840萬元）。

CNN報導，這名46歲女子前陣子在密西根城市卡拉馬祖（Kalamazoo）一間加油站，買下一款名為Cashword Multiplier的刮刮樂，幸運贏得30萬美元大獎。依據網站介紹，30萬美元是這款遊戲彩金最高的頭獎，只有3人能抱回這筆獎金，而她就是其中一名幸運兒。

她透露，多年前曾經夢到自己在玩同款遊戲，贏得2.5萬美元彩金，但如今在現實生活中真的中大獎，「我從來沒想過會贏到這麼多錢，這種感覺超棒！」至於這筆錢將如何運用，她打算先來買房，並把剩餘資金拿來投資。

依據密西根樂透公司統計，自從Cashword Multiplier今年6月份推出以來，已經發放約1500萬美元（約新台幣4.2億元）獎金。

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