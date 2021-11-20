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花56元買樂透「爽中頭獎1094萬」　男曝秘訣：連續4年簽同組號碼

▲▼ 美國男子連續4年簽同一組樂透號碼，幸運中頭獎。（圖／翻攝自milotteryconnect.com）

▲美國男子花費2美元（約新台幣56元）下注，幸運中頭獎。（圖／翻攝自milotteryconnect.com）

記者詹雅婷／綜合報導

美國威斯康辛州62歲男子奧爾森（Curtis Olson）上月購買樂透，幸運中頭獎贏得39萬美元彩金（約新台幣1094萬元）。他透露，自己的中獎秘訣就是連續4年都簽同一組號碼。

依據密西根樂透官網，奧爾森10月31日購買的樂透是「終身幸運」（Lucky For Life），一如過去4年那樣，簽下05、07、11、21、29這五個號碼。開獎日隔天，他一打開官網對獎時，立刻發現自己中了頭獎。

「我簽同一組號碼已經4年了」，奧爾森表示，他發現中獎的那一刻簡直是不敢相信自己的眼睛，他與妻子都高興極了。依據官網介紹，「終身幸運」這款樂透玩法每次下注金額為2美元（約新台幣56元）。

他近期前往總部領獎時也說，他計畫要把彩金一次全部領回，而不是選擇連續20年領取2.5萬美元，打算把錢拿來支付帳單，剩下的錢要存起來，「贏大獎感覺好像讓人生有了改變，但當意外發生時，例如車子拋錨，我們就不用再擔心經濟方面的問題，這感覺真的很棒。」

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