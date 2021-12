美國「6州30起龍捲風」死亡數上修至70人　拜登推特回應了

▲美國中部龍捲風災,侵襲中部6州,肯塔基州受災最慘重。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國當地時間10日晚間,發生30起龍捲風侵襲中部6州,造成各地損失慘重,其中傷亡最慘重的肯塔基州西南部,死亡人數上修至70人。 美國總統拜登也對此在推特發文表示,「是一場難以想像的悲劇」。

▲肯塔基州一列火車在龍捲風侵襲時經過脫軌。(圖/路透)



根據CNN報導,肯塔基州梅菲爾德(Mayfield)一處蠟燭工廠在龍捲風侵襲下當場被摧毀,生還者表示,整個建築物都在劇烈搖晃,耳邊開始嗡嗡作響,然後砰的一聲瓦礫碎片壓在她們身上,她被救出來時,救難人員告訴她被蓋在5英尺厚的碎片。

▲龍捲風災生還者,在斷垣殘壁中尋找財物。(圖/路透)



肯塔基州州長貝希爾 (Andy Beshear)表示,蠟燭工廠內約有110人,「我們相信我們至少失去了數十人」。

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.