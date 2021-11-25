彩金高達5.7億！魔術師直播預測樂透結果「6碼全中」　網全嗨了

▲ 南韓魔術師崔賢宇直播中猜中樂透號碼。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都渴望一夜致富，因此習慣買刮刮樂或彩券，南韓一名魔術師卻在節目上強調自己沒買樂透，原因令不少人感到羨慕。曾獲世界魔術大會冠軍的崔賢宇日前在直播節目中準確預測當晚樂透開出的6個號碼，繼6年內已經是第二次全部猜中，引發熱烈討論。

南韓第990期樂透頭獎彩金高達243億韓元（約新台幣5.7億元），20日晚間開獎。現年43歲的知名魔術師崔賢宇當晚登上Naver購物平台直播節目，表演預測中獎號碼，先是將自己預測的號碼球放進箱子後上鎖，吊掛在空中，並放置在鏡頭照得到的位置，證明自己沒有掉包，並強調自己和主持人因法律問題，都沒有買這期樂透。

待中獎號碼全數開出後，崔賢宇也打開上鎖的箱子，拿出裡頭他預測的2、4、5、26、36、37號共6顆球，果真和頭獎的6碼一模一樣，令他開心大喊「對了！」

綜合韓媒報導，崔賢宇上一次完全命中彩券號碼是在2015年11月，同樣是在直播節目中進行，當時猜中第677期樂透頭獎號碼12、15、24、36、41、44號，掀起一陣轟動。

然而，此後卻老是有民眾請他「報明牌」，就連彩券公司都來表示抗議，令他必須上傳影片澄清，「魔術只是魔術而已」，希望人們享受觀賞的樂趣就好，不要試圖破解秘密。

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