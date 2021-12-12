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厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

▲慈濟基金會與名間鄉公所簽訂防災合作備忘錄，一起守護民眾及家園平安。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會與名間鄉公所簽訂防災合作備忘錄，一起守護民眾及家園平安（下同）。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣位處颱風、地震頻仍的世界高災害風險區，為提升民眾防災觀念、降低災害對社區衝擊，並守護民眾及家園安全，慈濟基金會與名間鄉公所共同簽署防災合作備忘錄，透過夥伴關係的建立，結合地方政府行政資源及民間團體之防災能量，一同強化村里防救災整備、應變及復原工作。

慈濟基金會和名間鄉公所於12月8日上午，在名間鄉中山堂簽署合作備忘錄，縣府消防局、社會及勞動處也出席參與，內容除了防救災人力及物資的協作，更擴及平時社區防災教育宣導及志工培力的互相支援；基金會指出，去年10月即與縣政府簽署合作共善備忘錄，共推「慈善關懷」、「防災教育」、「生態環保」、「公益人文」，本次是建立在與縣府合作的基礎上，繼續展現實質守護鄉里安全及關懷鄉親平安的決心。

▲慈濟基金會與南投名間鄉公所簽訂防災合作備忘錄，一起守護民眾及家園平安。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會與南投名間鄉公所簽訂防災合作備忘錄，一起守護民眾及家園平安。（圖／慈濟基金會提供）

基金會指出，根據世界銀行所出版《天然災害熱點：全球風險分析》，台灣同時暴露於3項以上天然災害之土地面積，與面臨災害威脅之人口為73%；加上10月中旬，高雄城中城大樓發生死傷慘重的火災意外事件，更讓民眾感受到自然與人為災害對安全所造成的威脅，因此提升社區防災安全意識與推動防減災工作，實刻不容緩。

名間鄉長陳文德表示，每次地方有難時，都會看到慈濟人救災、投入各項物資的的身影，不但撫慰鄉親身心靈，也讓救災工作順利許多；縣府消防局副局長陳興傑肯定慈濟救災工作有組織、經驗豐富、動員快速，社會及勞動處科長陳建中表示，救災除仰賴公部門，還要借重民間慈善團體，慈濟志工們一向無怨無悔地付出、讓傷害降到最低，相信簽署防災合作備忘錄後，未來眾人都能分工合作、順利完成任務。

慈濟志工洪浚圭表示，南投縣多山，歴經多次災難，藉由與鄉鎮公所簽署防災合作備忘錄，可厚植強化防災能力、共同守護社區。
 

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