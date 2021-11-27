展肌美、秀防災健體比賽　力與美來防災就是要您好看

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，舉辦「展肌美、秀防災健體比賽」，盼藉由健身風氣結合防災宣導，吸引眾人目光，寓教於樂提升民眾防災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊， 27日於麻豆總爺藝文中心舉辦「展肌美、秀防災健體比賽」，鑑於消防局長李明峯配發所屬各分隊肌力、健身舉重器材，再著眼時下民眾熱衷健身活動，健康樂活並塑造個人肌肉曲線，特舉辦此一比賽，盼藉由健身風氣結合防災宣導，寓教於樂提升防災意識。





本次活動吸引全國熱愛健身健美民眾熱情參與，不乏各大健美比賽選手，也增加活動可看性，藉由各種貼有防災標語（裝設住宅警報器、居家安全有保障） （瓦斯漏氣勿驚慌、千萬不可動開關）（冬天泡澡暖呼呼、保持通風保平安）（爆竹煙火謹慎選、認可標示不可少）（防災觀念不可、居家安全才可保）（山林田野末亂燒、釀成災害真糟糕）（防火管理做得好、場所安全有得保）（消防編組勤演練、發生火災不復見）（明火表演高危險、休閒娛樂重安全）（檢修申報做得好、消防設備才會好）（滅火器具保堪用、搶救火災最神勇）（防颱防震保家園、爬山定位最安全）（多項電器共插座、易生短路釀災禍）（珍惜救護資源、不濫用救護車）、道具，將防災宣導結合選手精壯結實胴體，融入力與美，活潑呈現防災宣導，也吸引大批至總爺藝文中心踏青民眾觀賽。

台南市消防之友會第二辦事處處長胡正德表示，健身風氣在台灣在越來越盛行，為提醒民眾災害預防重要性，結合健身運動風氣辦理此次比賽，第一階段已評選出10名優秀選手進入第二階段評選，名單為蔡忠恩、洪悅斌、金關喜久子、林宏文、王子朋、葉隆興、林逸庭、王仲維、謝秀梅及李惠心等10名選手，歡迎民眾至「台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲頁」按讚票選最欣賞的防災體健選手，自12月4日至2022年1月8日期間進行票選。

台南市消防局長李明峯有鑑於消防工作日益繁重，尤其在救護傷病患，有些病患重則達百公斤以上需要強健、強大的肌力始得勝任，陸續編列預算購置健身、肌力訓練器材組供消防分隊訓練使用。工欲善其事先利其器，現在各分隊雖已配置肌力舉重健身器材，也期許能善加運用，這次活動雖然也有少數消防人員參與，期許下次有更多人員參加。

第二大隊大隊長丁春能指出，響應局長李明峯對於消防肌力、健體活動支持，本次結合台南市消防之友會第二辦事處擴大辦理本次活動，盼能帶動消防人員肌力、健體訓練運動風氣，此次活動已於11月27日在台南市麻豆區進行第一階段評選，第二階段票選結束後，將於2022年1月下旬（預計2022年1月23日）台南市消防局第二救災救護大隊大型防災宣導活動時進行頒獎（最高獎金1萬元），並請得獎人擔任當日活動防災宣導大使。