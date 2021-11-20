九旬阿嬤賴楊素梅身體健康　投入志工超過40年賺歡喜

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

她90歲了，因為一句「有福報」，從傳統的家庭主婦變成提天下菜籃的慈濟志工，加入慈濟40多年來，始終用心投入，一家三代不只受到高等教育，也成為慈濟人，真正知福、惜福、再造福。

賴楊素梅1933年出生於台南小康家庭，從小受日式教育，被教導輕聲細語、起居跪坐，就讀台南家政女學校。先生台大土木系畢業後到工程處、水利局上班，也到美國作土木工程研究，後來成為水利署副總工程師，一家人也因為先生到各水庫工作因素，住過台南、新竹、台北，之後搬到台中。

賴楊素梅小時候看到衣服破爛的老人，就會有「去老人院幫他們補衣服」的念頭，40多年前認識了慈濟，後來聽鄰居說慈濟要冬令救濟，就一起去採購物資送到當時位於民權路的慈濟台中分會，才知道發放是辦在花蓮，也才知花蓮有一位證嚴法師辛苦募款是為了在東部幫窮人蓋醫院，當時賴楊素梅就認為這是她想做的事情，以及想跟的師父。

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慈濟台中分會成立後，每月初一證嚴法師會來講經，賴楊素梅會一早幫忙洗菜、揀菜，忙完就到大殿坐好等上人開示。當資深慈濟志工鼓勵賴楊素梅當慈濟委員，當時她覺得有長輩、小孩要照顧，哪有可能辦到，但證嚴法師對她說：「有福報，為什麼不接受呢？」她就回答：「我試試看！」

賴楊素梅受到傳統日式教育，每天一早需準備好早餐、恭敬地送先生出門，等先生回到家就擺好拖鞋迎接，開始當慈濟志工後，先生讓她只要在他回到家前等候、開門、拿鞋子給他換。

賴楊素梅的先生認為男生不應該進廚房，就連用餐時少了筷子，都不願走到廚房拿，但卻會鼓勵她做志工，讓她可以每個月到花蓮當醫院志工，也可以一早出門當志工、半夜助念，有一次她回到家，從來不進廚房的先生對她說：「你先去洗澡，那個菜我熱一熱，一起來吃。」讓賴楊素梅嚇一跳。

後來先生會陪她做環保、幫忙搬回收物，有一次路人看到賴先生推著回收物，還以為是拾荒者，但先生不以為意，後來黎明新村開始推動環保回收，原本鄰居覺得不好意思，但後來想：「賴伯伯都可以彎下腰去做了，為什麼我們不可以？」越來越多人跟著做環保。

▲賴楊素梅(左)與其他志工早期在黎明新村推動環保。(賴楊素梅提供)

賴先生簡樸，平時都穿同一件夾克，但慈濟有義賣活動就會慎重換上西裝，到每個攤位投錢祝福義賣成功，有一次把存摺、印章交給女兒領一筆錢出來讓慈濟救災。雖然賴先生後來因心肌梗塞往生，但他邀約的志工到現在仍認真投入社會公益，女兒賴淑暖、外孫女吳玉華也成為慈濟委員。

賴楊素梅做慈善訪視印象很深刻的是：某一家臥病在床的照顧戶，案主的先生往生、長女有智能障礙，案主的棉被油膩、沾滿污穢，餐桌上的食物已長黴生蛆，志工為他們家清掃環境、換新棉被。

賴楊素梅感受到自己真的很有福報，也更堅定繼續當志工，知福、惜福、再造福。身體仍硬朗、認真做志工的賴楊素梅說：身體健康、能夠付出，就是「福報」。

▲90歲的賴楊素梅(中)的女兒賴淑暖(左)、外孫女吳玉華(右)都是慈濟志工。