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慈濟人醫會台東義診　復健科採宇美町式看診

▲▼東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診，提供內科、復健科、眼科、中醫科，約3個小時共服務114人次、269診次。住民多為行動不便、表達能力不佳，慈濟醫院的醫師、護理師耐心傾聽、問診。為了減少住民的移動頻率，復健科採宇美町式看診，減少住民等候時間。

慈濟人醫會義診受到新冠疫情影響，仁愛之家住民12月11日等到久違的多科義診，住民熱絡地排隊等候就醫。再過不到一個月就是百歲人瑞的林奶奶開心地與大家互動、合照。花蓮慈濟醫院副院長許文林表示，內科大部分是慢性病住民，這次遇到比較多是皮膚的問題，主要是行動不便加上潮濕、尿布疹，因此後續我們會再提供藥膏讓院方幫病人擦藥。這次也有很多住民就醫4個科別，感恩醫護人員的付出。

▲▼東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診。（圖／慈濟基金會提供）

▲東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診，復健科醫師洪裕洲鼓勵住民平時要多做運動。

許多住民無法表達身體的狀況，在復健科，花蓮慈濟醫院復健科洪裕洲醫師耐心觀察病人的表情，了解需求。洪裕洲醫師指出，住民求診時大排長龍，我們就學習宇美町式，拉著椅子、器材到住民旁問診，透過這個方式讓看診速度更有效率，也減少住民因為移動導致容易跌倒的狀況。洪裕洲醫師表示，很多住民有關節問題，除了施藥，我們也教病人做運動，從手、肩膀、腳部等，希望透過義診教住民一些簡單的運動，讓病人有一個良好的生活習慣，身體健康長長久久。

在中醫科，醫護人員蹲下為住民看診、治療，爺爺奶奶熱絡地與醫護人員互動，原來關山慈院中醫科每兩週就會前來看診。李盈德醫師表示，這裡不像診間可以躺著治療，因此我們蹲下為他們治療比較方便。住民很多臥床、行動不便，身體有肢體方面的問題，我們每兩週來一次為他們做肢體的放鬆，他們如果有一些疾病，我們也會給予就醫科別的建議。

▲▼東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診。（圖／慈濟基金會提供）

▲關山慈院中醫科每兩週就會前來看診，12月11日中醫師為住民看診、治療。

仁愛之家主任林鴻祺表示，仁愛之家有院民141位，這次除了無法下床的病人，共有114位前來就醫，慈濟醫院與仁愛之家有「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」合作，復健科、身心科、中醫科每個月定期前來義診，另外，住民對眼科的需求比較多，很感恩這次有眼科醫師前來。花蓮慈院人文室林永森提到花蓮、關山、玉里三家慈濟醫院定期來仁愛之家為住民看診，這次因為院方提出需要疼痛復健治療，以及眼科，因此我們從花蓮把器材帶來。

▲▼東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診。（圖／慈濟基金會提供）

▲東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家提供4科義診，圖為眼科。

60多歲的陳爺爺喜歡用英文與志工們互動，一直讚嘆醫護人員「NO.1」「Very good!」仁愛之家護理長黃秋美表示，很感恩慈濟醫院來為住民看診，教導復健動作，這對院民的心肺也很有幫助。

▲▼東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診。（圖／慈濟基金會提供）

▲東區慈濟人醫會12月11日到台東仁愛之家義診，許文林副院長主動向住民打招呼，陳爺爺(右)讚嘆慈濟醫護人員「NO.1」「Very good!」

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