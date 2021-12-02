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加強宣導建築物防災意識　台南市政府辦理公共安全宣導會

▲為提高公安防災意識，保障市民生命安全，台南市工務局以營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員等為對象，辦理「建築物公共安全宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為提高公安防災意識，保障市民生命安全，台南市工務局以營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員等為對象，辦理「建築物公共安全宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄城中城大樓火災引起危機意識，台南市長黃偉哲要求保障市民生命安全，工務局以營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員為對象，辦理「建築物公共安全宣導會」，副市長趙卿惠表示，公寓大樓公安已列入施政重點，要求工務、消防等單位應加強宣導建築物使用管理防災意識及維護修繕以防範未然。

▲為提高公安防災意識，保障市民生命安全，台南市工務局以營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員等為對象，辦理「建築物公共安全宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於高雄城中城大火釀成傷亡事故，探究原因，常涉有建築物「使用易燃材料裝修」、「妨礙消防安全設備性能」、「破壞主要構造及區劃」等使用問題。宣導會特別邀請台灣建築物公共安全協會理事長歐陽翰，主講公共安全檢查制度與實務，與會人員約100位，市府期盼透過這次宣導會深化各專業機構、檢查人及受檢場所對於建築物公共安全的正確觀念。

▲為提高公安防災意識，保障市民生命安全，台南市工務局以營業場所使用人、專業檢查人及主管機關相關人員等為對象，辦理「建築物公共安全宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，維護一棟建築物的安全，必需要有合格的公共安全環境，首先要定期執行建築物公共安全檢查申報；還有各場所應注意的重點項目包括：防火區劃破壞實例、附建違章應列入申報等影響公共安全甚鉅之要素，並敦促專業檢查人協助查察，以確保使用者的生命財產安全。

歐陽翰理事長以建築物公共安全檢查申報之實務經驗，向與會者說明檢查注意事項及正確的觀念等等，深入簡出、清楚明白進行宣講。工務局呼籲各相關專業單位、場所積極配合辦理建築物公共安全各項措施，聯手打造更優質、安全的建築物公共環境，創造幸福又安全的生活空間。

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