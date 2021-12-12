嘉義縣推溫馨好禮 　籲長者、滿6個月以上幼兒接種流感疫苗

▲嘉義縣籲長者、滿6個月以上幼兒接種流感疫苗。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

近期國內寒流來襲氣溫遽降，民眾應留意呼吸道疾病的威脅，縣長翁章梁呼籲65歲以上長輩或出生滿6個月以上至6歲以下幼兒(尤其未曾接種幼兒)儘速至合約院所完成流感疫苗接種，以提升保護力。

截至110年12月1日，嘉義縣公費流感疫苗已經接種數約10萬5391劑，惟65歲以上長者及學齡前幼兒兩族群的接種率僅41.9%、38.35%，較去年同期分別下降27.68%及36%；為鼓勵民眾接種流感疫苗，嘉義縣特別購置保暖毛襪、登山杖及健康米等精美禮物，請大家扶老攜幼一同來接種，即分別贈送限量溫馨好禮1份。

65歲以上長者、學齡前幼兒等都是好發流感高風險族群，尤其幼兒無法接種COVID-19疫苗，為提升全體流感防禦力減少呼吸道疾病衝擊，避免造成流感併發重症，提醒家長攜帶家中寶貝到平時接種疫苗院所接種流感疫苗，在春節前完成兩劑流感疫苗獲得完整的免疫力；嘉義縣有84處流感疫苗接種合約院所，長者可就近至18鄉鎮衛生所接種，前往時請記得攜帶健保卡及印章。

除接種疫苗外，衛生局長趙紋華也提醒，近期由於防疫措施鬆綁，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。