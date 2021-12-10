離奇！嘉義竹崎貨車自撞廢棄民宅廁所　車體變形駕駛受困

▲▼ 嘉義縣竹崎鄉廣福宮旁貨車自撞。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣竹崎鄉金獅村金獅寮廣福宮旁小路，發生小貨卡不明原因撞上路邊石頭，現場駕駛受困變形車體，消防局獲報後已派出人車到場，相關肇事原因警方調查釐清中。
消防局表示，8日上午近10時接獲報案，指竹崎鄉金獅村金獅寮廣福宮附近發生車禍，立即派遣竹崎分隊前往處理，抵達後回報現場為一自小貨車自撞，27歲男性駕駛受困車內，意識清楚、身體多處擦傷，現場人員使用破壞器材等方式將患者救出，後送嘉基救治。
▲▼ 嘉義縣竹崎鄉廣福宮旁貨車自撞。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣竹崎鄉金獅村金獅寮廣福宮旁小路，發生小貨卡不明原因撞上路邊石頭，現場駕駛受困變形車體，消防局獲報後已派出人車到場，相關肇事原因警方調查釐清中。
消防局表示，8日上午近10時接獲報案，指竹崎鄉金獅村金獅寮廣福宮附近發生車禍，立即派遣竹崎分隊前往處理，抵達後回報現場為一自小貨車自撞，27歲男性駕駛受困車內，意識清楚、身體多處擦傷，現場人員使用破壞器材等方式將患者救出，後送嘉基救治。
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