▲嘉義縣照護及衛教考核雙料冠軍、藥事照護服務楷模。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部3日在苗栗縣舉辦「全國衛社政首長會議」，由衛福部長陳時中親自頒發109年地方衛生機關考核獎項，嘉義縣衛生局榮獲照護、衛生教育業務考評第三組雙料冠軍，以及藥事照護服務楷模等獎項，成績斐然。

衛生局長趙紋華表示，照護類考核業務涵蓋護理機構管理及相關公共安全等面向，以保障照護機構住民及工作人員生命安全與服務品質，嘉義縣榮獲滿分100，與桃園市、台中市併列全國第1，實屬不易；衛生教育類榮獲第三組第1及進步獎，最大特色在於整合在地「3+1行動醫療」及社區複合式篩檢巡迴式衛教宣導，並針對議題，規劃系統性宣導，也以生肖意象福氣（台語-鼠）抵嘉，設計主標語「多元衛教-福氣抵嘉」統一標示，置入各子計畫、簡報、教材、宣導標語，發揮最大宣傳效果。

藥事照護服務類獲頒楷模獎，其中包含4大全國首創亮點，「全國最高緯度阿里山友善藥局」、「全國首創長者用藥餐包」、「全國首推行動藥管嘉前進醫事C」、「全國首創照顧老勢大ㄟ藥包仔」，務實做法可謂全國楷模。

長期照顧類獲第三組第3名，其中創意照護方案，「全國首創-外籍看護呼偏達 管路安心送到嘉」，更榮獲本縣「政府服務獎」社會關懷服務類第二名，從提升外籍看護工照護技能，到提供24小時管路安心服務，真正貼近民眾最真實需求，不但提升失能者照顧品質，降低家庭照顧負荷，更減少個案反覆出入院的醫療照護成本及家屬身心負擔。

衛生局指出，嘉義縣幅員廣大，散村結構，年輕人口外流及老年人口比例高居全國之冠，在醫療資源分布不均條件下，局內同仁依舊守護縣民健康，並達到中央考核指標獲獎，實屬難得，值得嘉許肯定，感謝團隊共同努力及縣長翁章梁大力支持，成就亮眼成績。