疫情下的孤獨老因應模式　新北公寓大廈化身打造銀髮好日子大推手

▲新北市社會局長張錦麗今(6)日與新北各區代表至林口區觀摩幸福到你家活動。

圖、文／新北市林口區公所提供

因應新冠肺炎疫情及都市化孤獨世代，林口區推動幸福到你加銀髮關懷計畫，結合公寓大廈社區打造微型化接地氣的社區銀髮關懷推手，相關的推動經驗獲得新北市政府社會局的肯定，也能有助於達成新北市政府里里有銀髮俱樂部的政策目標，今(6)日特別邀請其他28區的代表在林口地區辦理推動成果的觀摩與發表。

▲現場民眾與張錦麗局長互動分享活動心得。



新北市林口區公所社會人文課長李圳杰表示，這個計畫源於林口區的快速發展，社會住宅和新市鎮的新建案吸引大量人口搬遷過來，里鄰長對於住民的了解掌握往往因為公寓大廈的生活型態出現限制，甚至里鄰長在第一線進行里民關懷時感到力不從心，因此在109年底與在地的里鄰長、社區發展協會和地方人士討論後，嘗試著邀請區內的公寓大廈進行意見溝通與說明，進行實際的試辦，並在今(110)年滾動修正後，順利地使林口地區的公寓大廈和區公所及鄰里發展出綿密連結，特別是今年6月到9月疫情影響最嚴重的期間，各公寓大廈透過網絡連結，協助相關防疫資訊的傳達與發掘潛在需要關懷的獨老，甚至即時啟動緊急救援機制，搶救了獨居長輩寶貴的生命，而隨著疫情緩解，各項微型化在公寓大廈社區公共空間辦理的銀髮關懷活動，更使得長輩在自己家社區內就可以參加課程與活動，進而減緩了長輩孤獨與退化的風險。另外結合社區發展協會志願服務人力的協助，各個公寓大廈依照自身的特性與需求辦理多元化的銀髮關懷活動，更能吸引不容易出門或較缺乏人際網絡的長輩就近參與。

▲李圳杰課長(右)與張錦麗局長(左)及老人福利科林妏燕科長(中)解說活動內容。



新北市社會局張錦麗局長表示，今年面臨新冠肺炎疫情，許多銀髮長輩因為擔心染疫而減少了出門參與社區銀髮據點活動的頻率，致使長輩的衰老與退化程度加劇，林口區公所率先結合了在地的公寓大廈、社區發展協會及在地社團，透過運用公寓大廈既有的公共空間，辦理小型在地化的銀髮照顧課程，其中包含了連結社區診所醫師及藥師進行健康講座、運用社區自有的健身房進行銀髮動健康、邀請監察院王建煊前院長等知名人士到社區進行銀髮講座、療育植栽與趣味手作課程等，讓長輩下樓就可以參加相關的課程，在社區自有的安全場域維持長輩的社會連結，並且促成社區管委會、物業管理人員及鄰里連結，甚至成為守護長輩安全健康的幫手，是目前社會安全網布建上的一大亮點，這種推動模式將是未來都市地區推動銀髮照顧的新方向。

▲童話世紀社區進行手工茶皂教學。



▲活力城社區帶領長輩們親手種植小植栽。



本身是林口區調解委員也是林口東勢國宅麗景社區的主委張文聰表示，運用既有的社區空間辦理銀髮課程，可以讓行動不方便的長輩一下樓就參加活動，進而使得長輩出門動意願提升。湖南里活力城社區主委郭孝慈表示，透過系列活動辦理讓長輩認為方便有趣，進而讓長輩維持高度的參與動力，長輩也期待公寓大廈社區多辦銀髮活動。

▲幸福市社區辦理環保袋拓印活動。



新北市林口區長藍品畯表示，林口區推動結合公寓大廈辦理在地微型化銀髮據點，主要是以銀髮俱樂部先修班的概念，鼓勵公寓大廈社區運用自有的空間和場地，甚至由居住在同一個社區內的住戶擔任活動帶領者或講師，邀集10位以上的長輩參與，活動的內容可以是長輩或社區居民有興趣，透過多元特色的服務來吸引長輩出門參與，進而打破孤獨帶來的種種問題。

▲社區志工個別進行教學讓參加民眾都能玩得開心愉快。