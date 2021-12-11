公投黃金週！民進黨公投催票片　重溫蔡英文10年競選廣告

記者呂晏慈／台北報導

本周末進入公投黃金周，民主進步黨11日上午公布「台灣未來，我們決定」公投催票影片，片中結合民進黨主席、總統蔡英文2012至2020年3次總統競選影片素材，重溫當時的選舉氛圍，並談及「我們不忍心北部同胞恐懼核災，我們不允許南部鄉親忍受南電北送的污染，我們不願看見辛苦建立的民主秩序，又陷入紛紛擾擾」。

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

民進黨表示，「台灣未來，我們決定」影片邀請過去多次參與民進黨總統大選選前廣告製作的知名導演羅景壬導演操刀，技巧性的集合了過去羅景壬為民進黨執導的多部廣告影片素材，用歷史影像勾起台灣人民過去和小英總統與民進黨共同走過每次大選的回憶，希望在年底公投選戰的最後關頭，呼籲「台灣隊友」12月18日再次站出來，「我們會投下四個不同意，台灣的未來當然由我們來決定」。

民進黨表示，從2012年總統大選「站上你家頂樓」、「起身出發回家去」到2016年的「這一刻」、「故鄉在召喚」，以及2020年的「大聲說話」，羅景壬導演的作品在台灣近年的重要大選的關鍵時刻，都讓許多民進黨支持者留下深刻的印象。

因此，民進黨說明，羅景壬導演這次引用了這些過去作品的素材，用意就是讓過去一同與小英總統和民進黨走過2012敗選、2016點亮台灣、2020連任執政的「台灣隊友」，能重溫當時的深刻記憶與熱情。特別的是，從過去民進黨的廣告中，就已經將核四、能源轉型等訴求融入畫面其中，如今重看這些影片片段，更再次證明「反核」與「推動能源轉型」，一直是民進黨長年訴求的主張。

民進黨指出，這次公投即將決定台灣的未來，是否可以繼續前進的下一步，正如影片所提到的：「如果我們不做決定、台灣就會被別人決定」，現在的台灣可以昂首闊步與世界平起平坐，是所有「台灣隊友」一路走來並肩同行共同努力而來的。現在是公投的最後關鍵時刻，希望「台灣隊友」不要忘記過去幾次在關鍵時刻站出來的心情，再次拜託「台灣隊」能站出來，投下「四個不同意」，再次守護台灣前進的方向，守護台灣的永續繁榮、民主與自由。