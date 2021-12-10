民進黨公投宣講搬出「辣妹熱舞」！他看傻怒喊：鄉親們可以忍嗎？

▲民進黨近日舉行公投宣講時，找來火辣舞群炒熱氣氛。（圖／翻攝自YouTube／INFINI HD 4K ( dan201 )，下同）

記者閔文昱／綜合報導

距離1218公投投票日倒數8天，民進黨9日啟動「10＋1天的衝刺行動計畫」，由7位黨籍執政縣市長與縣市黨部主委領軍，在全國各縣市的重要路口向民眾宣講，而近日民進黨在高雄舉行公投宣講時，更找來火辣女舞者表演，引發熱議。對此，媒體人朱凱翔也在臉書分享女舞者熱舞畫面，直呼「鄉親們可以忍嗎？」

朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」發文，表示今（10日）晚間要去江啟臣辦的公投說明會，結果卻看到民進黨的公投宣講竟搬出「辣妹牌」，一群火辣舞者在台上表演炒熱氣氛，讓他不禁看傻，「沒有米粉我可以忍，沒有肉圓我也可以忍，但你沒有辣妹，鄉親們可以忍嗎？」

文章曝光後，馬上引發許多不同意見討論，有網友表示，「好嗨喔！台灣真有力」、「有雙主菜便當吃，又有辣妹可以看！邊吃邊流鼻血」、「鎮瀾宮不知道請這樣辣妹不知多少回」，不過也有網友認為，「高譚市的水準就這樣，身在其中也是無言，更有力？」、「真的是讓人很無言的政黨」、「當作廟會熱鬧在辦。最會物化女性的台灣進步價值」。

另外，國民黨台北市議員游淑慧也發文指出，「尊重女性，但任何場所都少不了女性炒熱氣氛？炒米粉不行，發便當看熱舞沒問題？台灣的對與錯我真的混亂了。民進黨到底花多少錢？民進黨到底多有錢？」最後還狂酸，這場公投宣講的舞蹈很專業，場面很澎湃，肉圓更是米其林等級，「寬恒啊～炒米粉真的太寒酸了，而吃個炒米粉就得被偵辦…更讓人心酸。」

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