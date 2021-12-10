「江啟臣比朱立倫有guts」　綠營人士曝尼加拉瓜斷交「兩人差距」

▲民進黨譴責中共導致台尼斷交，呼籲朱立倫於海峽論壇表示抗議。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者呂晏慈／台北報導

由北京官方舉辦的第13屆海峽論壇11日將正式登場，開幕日前夕，尼加拉瓜宣布與我國斷交，聲明中強調台灣是中國的一部分，並於斷絕外交關係後不到3小時，宣布與中國正式復交。一名綠營人士表示，去年海峽論壇爆出「國民黨求和說」引發熱議，而時任國民黨主席的江啟臣立即強調應兩岸對等、尊嚴交流，相對地，國民黨主席朱立倫面對尼國斷交，僅稱對中國大陸「深感遺憾」，顯示江明顯比朱更有高度。

綠營人士指出，對於斷交事件，朱立倫對於尼加拉瓜表示深感憤怒，但是對於長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，台尼斷交始作俑者的中共，卻只是表達深感遺憾，明天甚至還要在海峽論壇的開幕式致詞。

綠營人士回憶，去年海峽論壇當時，爆出國民黨求和說，時任國民黨主席的江啟臣，隨即在臉書以「兩岸對等、尊嚴交流，是國民黨長期的主張」為題發文，表達和平是求不來的，尊嚴是自己爭取的，「參加海峽論壇是為了交流，不是為了參加而參加」，決定國民黨不以政黨形式參與海峽論壇。

綠營人士說，相比去年的情境，江啟臣二話不說以黨主席身分表達對中共的對等態度，今年在海峽論壇開幕前一天中共斷我邦交國，朱立倫卻只敢表達遺憾，連譴責兩個字都不敢，「足以證明在兩岸外交事務上，江啟臣明顯比朱立倫更有高度，也更有guts。」

綠營人士呼籲，朱立倫身為國內最大在野黨主席，最少也應該要向汪洋轉達台灣人民的憤怒，要求不要再打壓台灣。