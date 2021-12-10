快訊／南港實驗女住汐止　侯友宜宣布社區篩檢站增開時段

記者楊蕓／新北報導

台灣維持35天「本土＋0」破功，台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員在進行新冠肺炎實驗時不慎染疫，Ct值僅15，足跡遍及雙北，目前已匡列85人隔離。新北市長侯友宜10日表示，該名確診者住在汐止區，接觸者66人，居家隔離44人。

侯友宜表示，新北市的篩檢站一直沒有撤，目前還有31處，由於研究員居住地在汐止，足跡較多，為讓居民方便就近採檢，汐止國泰社區篩檢站特別加開時段，包括12/10週五13:30~15:30，及12/11週六的上午8:30~11:00，民眾有需要都可前來篩檢。

▲侯友宜防疫記者會。（圖／翻攝侯友宜臉書）

新北衛生局昨晚說明，該案居住地在新北，工作地在台北市，新北衛生局獲報立即進行相關疫調工作，針對接觸者匡列採檢，相關疫情訊息由中央疫情指揮中心統一公布說明。

根據初步疫調結果，染疫女子11/2下午從南港站搭到東門站，11/28中午前往汐止遠雄廣場陶板屋用餐，接著下午搭捷運前往台北車站京站時尚廣場，逛了一個晚上再搭捷運回南港。12/1晚間在孫東寶汐止南昌店用餐；12/3在台北中正區衡陽街知名的大三元酒樓用餐；12/4下午從南港再度前往東門；12/5下午搭捷運至古亭，停留屈臣氏購物，接著到月見君餐廳用餐；12/7晚間8時則在7-11汐止新工建門市停留30分鐘，12/8逛了康是美汐止北峰門市5分鐘。