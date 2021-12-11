尼國昨斷交！海論今開幕　朱立倫、汪洋致詞表態引關注

▲ 第十三屆海峽論壇今於廈門開幕。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇相關活動今（11日）上午十點即將舉行開幕式，活動開始之前，大陸方面外傳大陸全國政協主席汪洋先會見台灣來的嘉賓。由於，友邦尼加拉瓜昨才剛與台斷交，又火速和大陸復交。因此，國民黨主席朱立倫在台北的視訊致詞，是否針對兩岸現況表態，引發關注。

舉行第13年海峽論壇受疫情影響，還是採取線上線下模式，大陸全國政協主席汪洋今年確定親自出席，早上九點多先會見台灣嘉賓，再參加海論開幕式，外界也觀望是否有重要的涉台談話。

相較去年國民黨高層首次缺席，被稱為是國共史上交流最冷的一年。今年情勢回溫，國民黨副主席夏立言昨先參加10日的海峽青年論壇視訊會議，黨主席朱立倫今也將以視訊方式參加海論開幕式並且發表致詞談話。

▲朱立倫將以視訊方式參加海論開幕式致詞。（圖／記者張榮恩攝）

原本外界看好這次海論，國共之間有更多的良性互動。尼加拉瓜昨無預警投出震撼彈，宣布與台斷交後，火速轉向與大陸復交，「突襲式」斷交也讓國民黨出席海論的立場變得尷尬。

斷交第一時間，朱立倫也透過臉書指責尼加拉瓜政府以及大陸方面。前外交官、現任時代力量國際中心主任劉仕傑刻意留言，「朱主席如果明天參加海峽論壇，記得當面譴責中共。」據了解，朱立倫視訊致詞已事先預錄好，不是現場參與，將按照原定計畫參與海論，不會有變動。

本屆海峽論壇會釋放什麼亮點？組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鍾志剛日前舉行記者會中表示，今年論壇主要有4個特點，一是聚焦民間交流主題；二是關注經濟發展熱點；三是展現融合發展成效；四是提升「雲」端傳播能力。

鍾志剛強調，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，持續聚焦兩岸基層民眾和青少年交流，積極營造兩岸同胞守望相助、共促交流合作、共謀融合發展的良好氛圍。充分展現在任何情況下兩岸民間交流不能停、不能斷、不能少的決心和信心。