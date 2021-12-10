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海峽論壇「特色鄉村交流」登場　兩岸「三農」領域專家雲對話

▲海峽論壇「兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展」分論壇。（圖／主辦方提供）

▲海峽論壇「兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展」分論壇登場。（圖／主辦方提供，下同）

記者任以芳、魏有德／廈門－台北 連線報導

第13屆海峽論壇中的「兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展論壇」今（10）日在廈門舉行，來自兩岸的「三農」領域專家、台農台企和廈門對接企業代表等130多人，透過現場及視訊方式參加。這場論壇包括鄉村產業融合、鄉村發展示範區打造、休閒農業建設、鄉建鄉創合作等主題演講，同時，10組閩台農業技術交流企業也在論壇上達成合作協議。

▲海峽論壇「兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展」分論壇。（圖／主辦方提供）

這屆兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展論壇的項目對接會上，由台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園組織遴選的福建省耕弘農業科技有限公司與台灣高雄富弘木業有限公司等10對閩台企業對接，簽約合作交流協議。

此外，論壇上也邀請梁全順、李素馨等5位兩岸「三農」（農業、農村，農民）領域的專家學者及企業代表，分享兩岸鄉村發展建設經驗和理念及創業創新故事。主題演講內容涵蓋鄉村產業融合、鄉村發展示範區打造、休閒農業建設、鄉建鄉創合作等。

在兩岸鄉村產業融合方面，與會人士期盼發揮閩台互補優勢，推動兩岸農業資源、技術、人才、資金、市場等深度對接，引導台灣同胞採取資金入股、技術合作、品牌培育、農業經營管理和市場營銷等方式來閩開展產業合作。

同時，閩台雙方在精緻果蔬、花卉苗木、農產品加工、林竹花卉、休閒農業、特色農機等產業上深化合作，支持拓展「農業+」文化、旅遊、教育、康養等特色優勢產業，鼓勵引進和推廣台灣農業「五新」（新品種、新技術、新農藥、新肥料、新機具），建成台胞台企登陸發展現代農業的第一家園。

▲海峽論壇「兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村產業融合發展」分論壇。（圖／主辦方提供）

在鄉村建設發展方面，主辦方將積極支持台胞台企實施鄉村產業項目，鼓勵台灣建築師團隊參與福建鄉村規劃設計、產業選擇等，並借鑒台灣社區營造、陪護式服務等有益經驗，推動閩台兩地互學互鑒，探索農村發展治理新路。

在兩岸人才交流方面，福建秉持「兩岸一家親」理念，除邀請兩岸學者分享經驗，將支持台胞參與農業專業技術職務任職資格評審，持續選認台胞科技特派員，聘請台灣專才擔任園區管理崗位職務，積極支持台灣團隊參與農村人居環境整治、傳統村落保護髮展、鄉村產業培育、文創等項目建設，分享大陸發展機遇。

在優化營商環境方面，透過以惠促融等方式，從2009年《福建省促進閩台農業合作條例》開始，至2021年9月福建省推出「促進閩台農業融合發展若干措施」，從深化產業融合等八個方面著手，提升台胞台企在閩發展信心。

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