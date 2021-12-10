101、饒河夜市登上廈門塗鴉牆　兩岸青年攜手玩轉創意

▲2021海峽論壇第三屆創意塗鴉大獎賽。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2021海峽論壇第三屆創意塗鴉大獎賽今（10日）在廈門集美大社文創旅遊街區舉辦頒獎典禮。大賽以「融通兩岸 共繪家園」為主題，一共評選出五幅作品在集美大社塗鴉牆上。其中，台北饒河街夜市、101大樓、兩岸女神媽祖都是兩岸青年的創作靈感，讓沒去過台灣的廈門朋友，透過塗鴉牆的彩繪可以感受不一樣的寶島風情。

第三屆創意塗鴉大獎賽線下賽環節於12月3日到8日舉行，兩岸專家學者今組成的聯合評審團，從上百件作品挑出五幅獲獎作品。分別是《燈火闌珊處》榮獲一等獎，《圓夢一閩 兩岸同門》獲得二等獎，《尋根之旅》獲得三等獎，《海峽一日游》、《集裝箱》獲得優秀設計獎。

▲ 優秀設計獎《集裝箱》。（圖／記者任以芳攝）

其中，優秀設計獎《集裝箱》不只色彩繽紛，團隊成員來自台灣和廈門青年。成員們選用素材相當多元，使用大量紙塑板、泡沫球、塑料球，按比例裁制上色，再拼貼到牆上，很有空間層次感。

▲ 2021年塗鴉牆大賽第一名《燈火闌珊處》 。（圖／記者任以芳攝）

另外，第一名《燈火闌珊處》也很有台灣味道，創作者陳海松（姬歌）、曾偉福、李燕迪卻是來自大陸團隊。成員受訪時表示，設計靈感希望融合海峽兩岸夜景，台灣代表景色選取饒河觀光夜市，高懸的燈籠、夜市攤位和小吃；廈門代表景色是集美區「嘉庚瓦、燕尾脊、紅磚牆、坡頂屋」的集美學村。天頂以星空圖案，象徵兩岸同處一片天空下。

第二名《尋根之旅》海浪作為主元素，代表對閩台家鄉的思念，廈門「雙子塔」與台北101大樓交相輝映，象徵兩岸變化日新月異，還有兩岸女神媽祖也納入靈感創作。

▼ 2021年塗鴉牆大賽第二名《尋根之旅 》。（圖／記者任以芳攝）

▲多位台青展出自己文創商品。（圖／記者任以芳攝）

現場除了有塗鴉牆，還有許多台青的文創商品展出。其中，賣香的台灣帥女孩黃愷嘉接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，「自己做香不是賺錢，販賣一種台灣特殊情懷。」希望透過自己創意和更多大陸朋友交流，如同這次塗鴉大賽初衷。

黃愷嘉說，來自兩岸團隊攜手合作，把兩岸食衣住行最簡單的元素用藝術方式來呈現，來加深彼此認識和理解。像是這次塗鴉牆有101大樓、饒河街夜市，能讓沒去過台灣廈門朋友透過無聲藝術，另類了解台灣的美是一件很好事情。

▲2021海峽論壇第三屆創意塗鴉大獎頒獎現場。（圖／主辦單位提供）

2021海峽論壇第三屆創意塗鴉大獎賽由海峽論壇組委會作為指導單位，福建日報主辦，海峽導報社、集美街道辦事處承辦，集美兩岸融合發展中心協辦。出席嘉賓有大陸國台辦副主任龍明彪，國台辦新聞局長馬曉光，中宣部港澳台新聞局副局長謝應君，福建省委宣傳部副部長、省政府新聞辦公室主任葉雄彪，廈門市委常委、宣傳部部長吳子東。