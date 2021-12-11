才剛斷交1天！　尼加拉瓜授予台灣卸任大使「本國國籍」

▲台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木入籍。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

記者張寧倢／綜合報導

尼加拉瓜9日宣布與台灣斷交，承認中華人民共和國的「一個中國」原則，並迅速與中國大陸復交。然而，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府10日宣布，授予卸任台灣大使吳進木夫婦尼加拉瓜國籍。

尼加拉瓜媒體《機密報》（Confidencial）引用官媒《La Gaceta》公告，前台灣駐馬納瓜（Managua，尼國首都）大使吳進木與夫人吳劉春嬌（Chun-Chiao Wu Liu，音譯）正式被授予尼加拉瓜國籍，強調吳進木作為中華民國台灣駐地外交官，在任內對社會、經濟、技術、教育與文化發展而貢獻，強化兩國間的國際關係、友誼、互助與團結。同樣地，吳劉夫人多年來在這片土地上與丈夫一同為此作出貢獻，也將依法獲得國籍。

▲前大使吳進木夫婦（右2、3）獲頒尼國首都市鑰及傑出人士榮銜。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

公告提到，吳進木曾兩度擔任台灣駐尼加拉瓜大使，第一任是在總統奧蒂嘉重掌政權時的2007年至2011年。而第二任則是在2017年到2021年，期間台灣成為尼加拉瓜最大的合作夥伴與主要的商業夥伴之一。據先前報導，總統府9月28日發布任免官員資訊指，駐尼加拉瓜共和國大使吳進木已准辭職，應予免職，當時外交部回應，吳大使因個人生涯規劃申請退休，屬於正常職務異動。

另外，吳進木大使於11月12日獲贈馬納瓜市鑰與榮譽市民證時致詞提到，下周他將結束在尼國任期與近42年的外交生涯。事實上吳進木兩次任期橫跨14年，共任8年大使職務，卸任時也獲得了José de Marcoleta大十字勳章，是尼加拉瓜授予外國外交官的最高榮譽。

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